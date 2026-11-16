„Dohoda bude vyžadovat náročná rozhodnutí.“ Kushner přesto v jednáních o míru vnímá pokrok

Jednání s Ukrajinou a evropskými partnery dosáhla za uplynulý rok významného pokroku pro budoucnost Ukrajiny. Na síti X to napsal zvláštní vyslanec a zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner po pondělních telefonátech s Moskvou, Kyjevem a zástupci šesti evropských zemí a také představiteli EU a NATO.
Pokroku podle něj bylo dosaženo v otázkách silných bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, její cestě ke členství v Evropské unii a komplexního poválečného plánu prosperity. Kushner dodal, že NATO zůstane klíčovým pilířem evropské bezpečnosti.
Bezpečnostní záruky mají podle Kushnera ochránit Ukrajinu před budoucím napadením, členství v EU ukotvit její dlouhodobou budoucnost v Evropě a poválečný plán podpořit finanční stabilitu Ukrajiny, její obnovu a hospodářský růst.
Kushner také uvedl, že s jakoukoli konečnou mírovou dohodou musí souhlasit jak Rusko, tak Ukrajina. „Významné výzvy přetrvávají a dosažení konečné dohody bude vyžadovat náročná rozhodnutí,“ napsal.
V příspěvku Kushner sdělil, že si v pondělí ráno spolu s dalším Trumpovým vyslancem Stevem Witkoffem telefonovali s poradcem ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraničněpolitické otázky Jurijem Ušakovem.
Zmínil také telefonáty se zástupci Ukrajiny, Německa, Francie, Británie, Polska, Itálie, Evropské unie a NATO.
Hovory nebyly snadné, řekl Zelenskyj
O telefonátech s Kushnerem, Witkoffem a evropskými zástupci v pondělí mluvil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, podle kterého se týkaly „vyhlídek na řešení války s Ruskem“.
Evropští zástupci podle něj budou přítomni i při budoucích jednáních s ruskými vyjednavači. Ušakov nicméně podle agentury Reuters pronesl, že Rusko s jejich účasti dosud neprojevilo souhlas.
Hovory podle Zelenského nebyly „snadné“, podrobnosti však dále nerozebíral. „Diplomatické procesy aktivně pokračují a my doufáme, že toto úsilí nepřijde vniveč,“ uvedl podle agentury Reuters ukrajinský lídr.
„Náš tým pracuje co nejkonstruktivnějším způsobem,“ dodal Zelenskyj. Všichni zúčastnění se podle prezidenta shodli na setkání při jednání koalice ochotných v Berlíně.
Ruští, ukrajinští a američtí představitelé minulý týden v Abú Zabí poprvé po devíti měsících vedli jednání zaměřené na ukončení ruské války proti Ukrajině. Kushner a Witkoff se poté v Moskvě setkali s Putinem a následně uvedli, že dalšího kola rozhovorů se zúčastní i evropští zástupci.
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