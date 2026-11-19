Ukrajině a Rusku se krátí čas na uzavření mírové dohody. Američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner podle zdrojů serveru Kyiv Independent upozornili obě strany, že současná jednání mohou představovat poslední reálnou příležitost dosáhnout dohody, než se změní politická situace ve Washingtonu. To by se mělo stát s novým Kongresem.
Američané se podle webu snaží přesvědčit především Moskvu, že by měla využít současné nabídky. Demokraté totiž po listopadových volbách posílili své šance na převzetí kontroly nad Kongresem.
Pokud se jim to podaří, mohou prosazovat další vojenskou a finanční pomoc Ukrajině a zároveň důkladněji prověřovat postup administrativy prezidenta Donalda Trumpa vůči Kremlu.
Ten by tak mohl přijít o možnost vyjednat si pro Rusko výhodnější podmínky.
Okno příležitosti
„Existuje okno příležitosti, abychom dosáhli výsledků v jednáních ještě před rokem 2027,“ prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 11. listopadu.
Rusko se však zatím svých požadavků nevzdává. Při jednáních v Abú Dhabí, která se uskutečnila 10. a 11. listopadu za účasti amerických, ukrajinských a ruských zástupců, Moskva opět požadovala, aby Ukrajina přenechala Rusku zbývající části Doněcké a Luhanské oblasti, které ruská armáda nedokázala dobýt.
Podle zdrojů Kyiv Independent navíc ruští vyjednávači projevovali zájem o nové bezpečnostní uspořádání v Evropě. Washington současně zkoumá možnost širší dohody mezi Ruskem a evropskými státy.
Zajímavý čtvrtek
Další důležitá jednání se mají uskutečnit ve čtvrtek v Berlíně. Zúčastnit se jich mají američtí vyslanci, ukrajinští představitelé a evropští spojenci Kyjeva.
Mezitím se Trump, Putin a čínský prezident Si Ťin-pching ve stejný den setkávají v Číně. Zatímco americký prezident chce využít schůzku k prosazení mírové dohody, Putin se snaží dostat ukrajinskou otázku na program jednání a získat pro své požadavky podporu Pekingu.
Čínský prezident se však podle informací agentury Reuters zdráhá zařadit válku na Ukrajině na program společného jednání. Peking nechce být zatažen do přímého vyjednávání o konfliktu, přestože s Moskvou v posledních letech výrazně prohloubil hospodářskou i vojenskou spolupráci.
Trump navíc podle amerických představitelů nepovažuje třístranné setkání za vhodné místo pro řešení války.
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