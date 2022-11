“Bylo to krásné město.” Ruská krutost eskaluje v nejhorší zóně války

Obyvatelé ukrajinského frontového města Bachmutu žijí bez tepla, elektřiny, paliva a vody v obytných domech poškozených ruským ostřelováním. Na místě pomáhají dobrovolníci, kteří lidem dodávají malá kamna na dřevo. I přesto musí být někteří lidé kvůli zdravotním problémům a příchodu zimy evakuováni.

Dobrovolníci do Bachmutu vozí spoustu věcí. Největší zájem je o kamna, pitnou vodu a palivo do generátorů elektřiny. "Lidé jsou rádi za všechno, co jim můžeme dát: jídlo, topení, teplé oblečení, deky. Rozdáváme, co máme. Lidé věří v ukrajinskou armádu a v to, že všechno bude v pořádku. Bachmut nebude zničen víc, než už je. Bývalo to čisté a krásné město. Lidé tu pracovali a dělali si plány. Ale válka to všechno ukončila," popisuje dobrovolník Oleh.

I přes pomoc dobrovolníků musejí někteří lidé z města kvůli horším podmínkám odejít. Zima totiž ohrožuje jejich zdraví. Devětapadesátiletého Ukrajince, který má zdravotní problémy, musí dobrovolníci převézt do nemocnice na vyšetření. "Asi měl mrtvici. Sousedé, kteří odešli, stihli zavolat jeho synovi a řekli, že měl asi mrtvici," vysvětluje jeden z dobrovolníků.

Ruské síly se k Bachmutu stále přibližují a dělostřelecky ostřelují město. "Rusové stále ostřelují. Okna jsou rozbitá. Co můžeme dělat, když je Putin tak hloupý? Jak můžete ostřelovat obytné oblasti? Každý ví, že to bylo krásné město. Co z něj zbylo teď? Nechápu, proč si vybral zrovna nás. Copak nemá dost území," říká obyvatel Bachmutu Oleksandr.

Podle analytiků Rusko na Bachmut nezaútočí

Institut pro studium války (ISW) uvedl, že Rusko nejspíše nebude schopné větších vzdušných útoků na ukrajinskou infrastrukturu kvůli malým zásobám střel. Ruští vojáci se podle fotografií a geolokačních údajů nacházejí pět až třicet kilometrů různými směry od Bachmutu. Nedávno zřejmě ovládli vesnici Ozarjanivka asi patnáct kilometrů od města. Institut ale tvrdí, že nevyhnutelnému obklíčení Bachmutu nic nenasvědčuje.

Rusko si také své úspěchy v Bachmutu přibarvuje, uvádějí analytici. Obklíčení města ruskou armádou podle nich v nejbližší době nehrozí, přestože ruští představitelé tvrdí, že je na dosah. "Vzhledem k pokračující degradaci ruského raketového arzenálu při předchozích úderech je pravděpodobné, že Rusko usiluje o udržení současného tempa úderů na ukrajinskou kritickou infrastrukturu, nikoli o jeho vystupňování," potvrdili američtí analytici.

Bachmut a jeho okolí je aktuálně nejkrvavější bojovou zónou ve stále trvající devítiměsíční ruské válce. Vojáci obou stran jsou zakopáni v místech, kde dříve bývala zemědělská půda.

Než Rusko zaútočilo na Ukrajinu, byl Bachmut domovem 70 tisíc obyvatel. Město v Doněcké oblasti vzniklo před 450 lety, kdy ho založil ruský car Ivan Hrozný jako pevnost k odražení krymských Tatarů.