Do zbrojení může vstoupit i ta nejtěžší váha. Severská země překvapila

Norský investiční fond – největší státní fond na světě s majetkem přes dva biliony eur – by mohl začít investovat do společností vyrábějících jaderné zbraně. Patří mezi ně průmysloví giganti jako Lockheed Martin, Boeing nebo Airbus. Změnu navrhla norská vládní komise, která chce rozsáhlé změny v etických pravidlech fondu. Návrh však vyvolává i kritiku a obavy.
Norský penzijní fond, známý také jako norský ropný fond, spravuje výnosy z norského ropného a plynárenského bohatství. Investuje do více než sedmi tisíc společností po celém světě a vlastní přibližně 1,5 procenta všech veřejně obchodovaných akcií.
S majetkem přesahujícím dva biliony eur (kolem 48 bilionů korun) se jedná o největší státní fond na světě. Jeho investiční rozhodování je ale svázáno přísnými etickými pravidly, na něž dohlíží Etická rada fondu.
Fond tradičně neinvestuje do firem, které vyrábějí například biologické či chemické zbraně, nášlapné miny nebo kazetovou munici.
Podle současných pravidel fond také neinvestuje do 14 společností, které vyvíjejí nebo vyrábějí jaderné zbraně či jejich součásti. Na seznamu jsou například americké společnosti Boeing a Lockheed Martin, britská BAE Systems, francouzský Safran nebo evropský Airbus. Právě to by se ale nyní mohlo změnit, uvádí server Euronews.
Nová pravidla
Bývalý generální tajemník NATO a současný norský ministr financí Jens Stoltenberg ve totiž ve čtvrtek získal od komise, kterou ustavil loni na podzim, doporučení pro nový model etických pravidel. Tehdy zároveň ministr prosadil pozastavení činnosti Etické rady, a to až do přijetí nových pravidel.
Komise mezi návrhy doporučuje mimo jiné umožnit investice do společností vyrábějících jaderné zbraně, pokud sídlí ve spojenecké zemi a jsou smluvní stranou Smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Investice by tak v budoucnu mohly směřovat právě do amerických a evropských obranných společností, které fond v současnosti ze svého portfolia vylučuje.
Zprávu vypracovala komise vedená bývalým guvernérem norské centrální banky Sveinem Gjedremem, který k závěrům uvedl, že dbát o bezpečnost podle něj není nemorální.
„Je etické dbát na naši bezpečnost. Proto se domníváme, že výroba jaderných zbraní je etická, pokud probíhá v rámci Smlouvy o nešíření jaderných zbraní,“ cituje ho například norský list Dagens Næringsliv.
Paradox, nebo etické rozhodnutí?
Stoltenberg dodal, že současné pravidlo vyloučení společností vyrábějících jaderné zbraně představuje paradox, protože fond nemůže investovat do společností, které mohou být rozhodující pro bezpečnost Norska.
Komise navrhuje také výrazně omezit roli Etické rady. Ta by měla nadále posuzovat firmy a související rizika, už by však nemohla doporučovat vyloučení konkrétních společností z investic. O tom by do budoucna rozhodovala norská centrální banka, informuje list Verdens Gang.
Před pozastavením činnosti byla Etická rada nezávislým orgánem, který norské centrální bance předkládal doporučení, které společnosti vyloučit z investic nebo zařadit pod zvláštní dohled. Vyloučení znamená, že fond buď prodá své podíly v dané společnosti, nebo do ní vůbec neinvestuje.
Seznamy vyloučených společností a zprávy rady byly veřejně dostupné a sledovaly je také další investiční fondy po celém světě. Loni však Etická rada začala pracovat neveřejně.
Doporučení komise nyní projdou veřejnou konzultací, která potrvá do 15. ledna. Vláda chce své stanovisko předložit parlamentu na jaře příštího roku.
Návrhy nových etických pravidel státního fondu ovšem vyvolaly v Norsku už nyní ostrou kritiku, především mezi levicovými politiky. Odpůrci mluví o „nesmyslnosti“, „šokujícím obratu“ a varují před normalizací jaderných zbraní i dvojími standardy v norské zahraniční politice, píše například norský server E24.
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