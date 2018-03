před 1 hodinou

Humanitární konvoj přijel v pátek do syrské východní Ghúty a má namířeno do města Dúmá. Podle agentury Reuters to oznámil Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). Povstalci ovládaná východní Ghúta je od 18. února terčem bombardování vládních vojsk. Boje si od té doby podle řady humanitárních organizací vyžádaly více než 900 obětí na životech. Konvoj se skládá ze 13 nákladních vozů převážejících potraviny. Jde o humanitární pomoc, kterou se nepodařilo do Ghúty kvůli pokračujícím bojům doručit. První konvoj s pomocí sice na místo dorazil v pondělí, ale kvůli palbě se musel předčasně stáhnout dřív, než stačil všechen materiál vyložit.

autor: ČTK | před 1 hodinou