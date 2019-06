před 7 minutami

Sankce směřované na Saúdy spojené se smrtí saúdskoarabského novináře Džamála Chášukdžího, který byl zavražděn loni v říjnu na konzulátu v Istanbulu, "by měly zahrnovat i korunního prince a jeho osobní jmění v zahraničí". Ve své zprávě to ve středu uvedla vyšetřovatelka OSN Agnes Callamardová. Ta podle agentury Reuters tvrdí, že našla spolehlivé důkazy, že odpovědnost za Chášukdžího "promyšlenou vraždu" prosakuje i mezi vysoce postavené saúdské představitele, včetně prince Muhammada bin Salmána. Saúdská Arábie by podle zprávy měla přijmout zodpovědnost za novinářovu smrt a jeho rodině zaplatit odškodnění.

