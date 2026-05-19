Zahraničí

Do Thajska bez víza už jen na měsíc. Země zpřísnila podmínky pro české turisty

ČTK

Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů, informují tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí včetně Česka a Slovenska.

Krabi, Thajsko
Thajský ministr zahraničí Sichasak Pchuangketkeov minulý týden uvedl, že toto opatření je součástí vládních snah o boj proti přeshraniční kriminalitě. (Ilustrační foto)Foto: Shutterstock
„Současný systém má své výhody, zejména pro ekonomiku, ale umožnil některým lidem jej zneužívat,“ uvedla mluvčí thajské vlády. V současné době mohou turisté z více než 90 zemí včetně států Schengenu, Izraele nebo Ruska pobývat v Thajsku bez víza až 60 dní.

Agentura AFP uvedla, že doba bezvízového pobytu bude pro většinu zemí zkrácena na 30 dní. Některé státy, které budou určeny individuálně po konzultaci s příslušnými velvyslanectvími, pak budou mít bezvízový pobyt omezen na 15 dní. Opatření mají začít platit 15 dnů po jejich zveřejnění v královském věstníku.

Thajský ministr zahraničí Sichasak Pchuangketkeov minulý týden uvedl, že toto opatření je součástí vládních snah o boj proti přeshraniční kriminalitě. Thajsko se nezaměřuje na žádnou konkrétní zemi, ale spíše na jednotlivce, kteří zneužívají prodlouženou možnost pobytu a zapojují se do nelegálních aktivit, doplnil.

V posledních měsících se v thajských médiích hojně objevovaly případy týkající se cizinců, ať už šlo o výtržnosti související s alkoholem či drogami, sexuální projevy na veřejnosti či provozování podniků, jako jsou hotely či soukromé školy, bez příslušných povolení, píše AFP.

K prodloužení bezvízového pobytu přistoupilo Thajsko v červenci 2024, aby podpořilo cestovní ruch po pandemii covidu-19. Od začátku letošního ledna do 17. května přijalo Thajsko 12,9 milionu zahraničních turistů, uvedla agentura Reuters. Cestovní ruch je klíčovým motorem ekonomiky, počet zahraničních turistů se však stále nevrátil na úroveň před pandemií, kdy v roce 2019 dosahoval 40 milionů.

Jak se láme obří ledovec. Ohromující podívanou zachytili vědci na východě Grónska | Video: Reuters

