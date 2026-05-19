Do Thajska bez víza už jen na měsíc. Země zpřísnila podmínky pro české turisty

Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů, informují tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí včetně Česka a Slovenska.
„Současný systém má své výhody, zejména pro ekonomiku, ale umožnil některým lidem jej zneužívat,“ uvedla mluvčí thajské vlády. V současné době mohou turisté z více než 90 zemí včetně států Schengenu, Izraele nebo Ruska pobývat v Thajsku bez víza až 60 dní.
Agentura AFP uvedla, že doba bezvízového pobytu bude pro většinu zemí zkrácena na 30 dní. Některé státy, které budou určeny individuálně po konzultaci s příslušnými velvyslanectvími, pak budou mít bezvízový pobyt omezen na 15 dní. Opatření mají začít platit 15 dnů po jejich zveřejnění v královském věstníku.
Thajský ministr zahraničí Sichasak Pchuangketkeov minulý týden uvedl, že toto opatření je součástí vládních snah o boj proti přeshraniční kriminalitě. Thajsko se nezaměřuje na žádnou konkrétní zemi, ale spíše na jednotlivce, kteří zneužívají prodlouženou možnost pobytu a zapojují se do nelegálních aktivit, doplnil.
V posledních měsících se v thajských médiích hojně objevovaly případy týkající se cizinců, ať už šlo o výtržnosti související s alkoholem či drogami, sexuální projevy na veřejnosti či provozování podniků, jako jsou hotely či soukromé školy, bez příslušných povolení, píše AFP.
K prodloužení bezvízového pobytu přistoupilo Thajsko v červenci 2024, aby podpořilo cestovní ruch po pandemii covidu-19. Od začátku letošního ledna do 17. května přijalo Thajsko 12,9 milionu zahraničních turistů, uvedla agentura Reuters. Cestovní ruch je klíčovým motorem ekonomiky, počet zahraničních turistů se však stále nevrátil na úroveň před pandemií, kdy v roce 2019 dosahoval 40 milionů.
Mohlo by vás také zajímat: Jak se láme obří ledovec. Ohromující podívanou zachytili vědci na východě Grónska
Živě: Premiéra Škody Epiq. Bude to nejlevnější elektromobil mladoboleslavské značky
Sledujte živě odhalení nejdostupnější elektrické Škody. Automobilka představí model Epiq v úterý po 14. hodině ve Švýcarsku. Buďte u toho.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
„Včerejší zrádce už nepůjde soudit.“ Ruský zákon má umlčet křivdy divoké privatizace
Ruský parlament schválil návrh zákona, který výrazně omezuje obranu proti privatizaci státního majetku. Oficiálním důvodem má být posílení ochrany podnikatelského prostředí. Podle kritiků však stát fakticky poskytne plošnou amnestii aktérům divoké privatizace, kterou si Rusko prošlo především v 90. letech.
„Má to v hlavě v pořádku?“ Američanka se na kurtu mlátila raketou, mluvila o problémech
Je pod obrovským tlakem. Americká tenisová hvězda Coco Gauffová bude už příští týden obhajovat titul na French Open. Na turnaji v Římě se chtěla naladit co nejlepším výkonem, dotáhla to do finále, ale pachuť zanechaly její výbuchy na kurtu, při kterých sama sebe mlátila do hlavy.
Od července se ženy budou moct objednat na screening rakoviny prsu bez žádanky
Od začátku letních prázdnin nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo, oznámila v úterý Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).