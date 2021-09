Další úspěšná evakuace civilistů z Afghánistánu. V Kataru přistál letoun s 236 lidmi

Šlo o čtvrtý charterový let z Kábulu do Kataru od konce srpna, kdy z Afghánistánu odešli poslední američtí vojáci a skončila vojenská letecká evakuace. Na palubě bylo celkem 236 lidí, občané Německa, Belgie, Irska, Kanady, Francie, Itálie, Británie, Finska a Nizozemska. Šlo o nejpočetnější evakuační let od stažení Američanů v srpnu.

Evakuovaní zůstanou nejprve ve středisku v Dauhá, kde jsou i další lidé odvezení nedávno z Afghánistánu. Katar se stal hlavním prostředníkem mezi Západem a radikálním hnutím Tálibán, které znovu ovládlo Afghánistán. Katar je spojencem Spojených států a leží v něm největší blízkovýchodní vojenská základna USA. Od roku 2013 se v Kataru také konala jednání s Tálibánem o uspořádání Afghánistánu. Související "Nesahejte na naše šaty." Afghánky novým hnutím protestují proti předpisům Tálibánu Radikální hnutí obnovuje vládu v zemi podobně, jak tomu bylo za jeho prvního vládnutí v letech 1996 až 2001. Kromě jiného ruší pracovní místa žen a nepouští do středních škol starší dívky. Před budovou, kde bylo v minulých letech v Kábulu ministerstvo pro otázky žen, v neděli protestovalo asi 20 bývalých zaměstnankyň. Nachází se tam nyní afghánské ministerstvo pro prevenci neřestí a podporu ctností, jež fungovalo za minulé vlády Tálibánu jako morální policie. Za první vlády Tálibánu v Afghánistánu dívky nechodily do škol a ženy nebyly zaměstnány. Tento týden se do základních škol mohly vrátit dívky, i když do tříd oddělených od chlapeckých. Pokyny pro starší dívky zatím Tálibán nevydal, takže není jasné, zda a kdy budou moci znovu studovat. "Nemůžete umlčet hlas afghánských žen tím, že budete dívky držet doma a omezovat je tím, že jim nedovolíte chodit do školy. Afghánská žena dnes není stejná jako žena před 26 lety," řekla další demonstrantka Taranum Saídíová. VIDEO: Tálibové objevili na české ambasádě v Kábulu sklad s tvrdým alkoholem 2:31 Tálibové objevili na české ambasádě v Kábulu sklad tvrdého alkoholu. | Video: Twitter/Pamir News