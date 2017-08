Do Španělska míří více migrantů. Oproti loňsku jich je trojnásobek

před 24 minutami

Španělsko se dostává do popředí zájmu migrantů z Afriky. Jejich počet se letos oproti stejnému období loňského roku ztrojnásobil a přiblížil se počtu lidí směřujících do Řecka. Informovala o tom Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Podle ní se do Španělska do letošního srpna dostalo přes Středozemní moře 8385 přistěhovalců, zatímco do Řecka 11 713. Důvodem této změny může být přesvědčení mezi migranty, že cesta na Iberský poloostrov je bezpečnější. Loni ve stejném období do Španělska dorazilo přes moře téměř 2500 lidí, do Řecka přes 160 000. Prudký pokles přílivu lidí do této země umožnila dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem.

