Do Skripalovy otravy může být zapleten další agent GRU

Muž byl údajně v Londýně v den útoku na Skripala a jeho dceru.

Petrohrad - V případu otravy bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery v Salisbury na jihu Anglie figuruje ještě další Rus, tvrdí ruský server Fontanka.ru. Podle něj vystupuje jako Sergej Fedotov, který navštívil v lednu a únoru 2014 Českou republiku společně s dalším podezřelým Rusem, Alexandrem Petrovem. Navíc používal cestovní pas s číslem blízkým pasů Petrova a Ruslana Boširova, které britské úřady podezírají z otravy Skripalových.

"Pětačtyřicetiletý Sergej Fedotov se ideálně hodí do koncepce 'travičů z GRU'," napsal portál. Fodotov kromě Prahy navštívil nejméně třikrát Londýn, naposledy 2. března tohoto roku a odletěl 4. března, v den útoku, a to společně s Petrovem a Boširovem.

"Sergej Fedotov se ideálně hodí do role třetího podezřelého," pokračuje Fontanka s tím, že v Rusku údajný Fedotov nevlastní žádnou nemovitost, ani auto, ani mobilní telefon a nevyskytuje se ani na sociálních sítích. Podle serveru je proto jen otázkou času, kdy oficiální či soukromí vyšetřovatelé odhalí jeho skutečnou identitu a životopis.

Rus dosud známý jako Alexander Petrov byl mezitím identifikován jako Alexandr Miškin. Mezinárodní investigativní skupina Bellingcat o něm napsala, že jde o lékaře ve službách ruské vojenské rozvědky GRU. Druhý podezřelý, vystupující pod jménem Ruslan Boširov, se ve skutečnosti podle britských médií jmenuje Anatolij Čepiga a je plukovníkem rozvědky GRU.

Oba byli v říjnu 2014 pod falešnou identitou v Česku. Českému rozhlasu Radiožurnálu to řekl zdroj ze zpravodajských služeb. Podle něj měl v téže době přijet do Česka i sám Skripal, aby se tady setkal s českými důstojníky, jimž pomáhal i s odhalováním údajných ruských špionů. "Vypadá to, že Rusové měli komando a Skripala sledovali dlouho před pokusem o vraždu," řekl zdroj Radiožurnálu.

Skripal přijel do České republiky ve druhé polovině října 2014, podle zdroje tedy nedlouho po tom, co do země vstoupili i muži, kteří podle britských vyšetřovatelů o necelé čtyři roky později usilovali v Salisbury jak o život Skripala, tak o život jeho dcery Julije, a to s pomocí nervově paralytické látky novičok.

Na oba údajné pachatele březnového incidentu v Salisbury byl už dříve vydán evropský zatykač. Britská prokuratura věří, že má dostatek důkazů pro jejich odsouzení za přípravu vraždy Skripala a pokus o vraždu jeho dcery Julije. Také muže podezírá ze zabití Dawn Sturgessové, která s novičokem náhodou přišla do kontaktu v červenci. Rusko jakýkoli podíl na událostech odmítá.