Máme nad Ruskem převahu. Ostrý muž z Polska pohrozil Kremlu velkou destrukcí

„Když dokázali Ukrajinci za šest měsíců zničit polovinu ruských rafinerských kapacit, my bychom to dokázali do šesti týdnů s tou druhou polovinou,“ varoval polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski Kreml. „Rusko jednoznačně eskaluje. Takže se musíme připravit,“ dodal.
Sikorski si v rozhovoru pro Polský rozhlas nebral servítky. „Pokud někdo vyšle agenty, kteří nastraží bomby, které jen zázrakem nezabijí lidi, pokud jsou na mezinárodní letiště vyslány drony, pokud se pokoušejí zapálit komerční letadla, pokud jsou zapalována nákupní centra jako ve Varšavě, pokud jsou vyslány eskadry smrti, které zabíjejí lidi – pak se nejedná o nějaké dezinformace na internetu. Jde prostě o agresi,“ nebál se pojmenovat počínání Kremlu šéf polské diplomacie.
„Čím více bude Rusko bombardovat Ukrajinu, tím větší solidaritu bychom měli projevovat Ukrajině a Ukrajincům. Připravujeme největší a nejkomplexnější balíček pomoci pro Ukrajinu. Nenecháme se zastrašit,“ avizoval.
Sikorski zároveň zdůraznil, že Západ nehledá konflikt s Ruskem. „Je to Rusko, které útočí na své sousedy a ohrožuje nás. Jako NATO jsme obranná aliance, na nikoho neútočíme, ale měli bychom znát svou sílu,“ řekl ve čtvrtek.
Sikorski přitom už minulý týden v Kyjevě prohlásil, že pokud by si aliance „sundala rukavice“, poměrně rychle by zvládla Rusko porazit.
Máme převahu nad Ruskem a potenciál ho porazit
V rozhovoru pro Rádio 3 politik citoval statistiky, které ukazují, že HDP Ukrajiny podle parity kupní síly činí 200 miliard dolarů, zatímco HDP Ruska 7,5 bilionu dolarů. „A Rusko, které má takovou několikanásobnou převahu, není schopno vyhrát konvenční válku s Ukrajinou již pátým rokem. A pokud počítáme i konflikt na Donbase, je to již třináctý rok,“ poznamenal.
Zároveň uvedl srovnání, že ekonomika EU činí 30 bilionů dolarů a NATO 65 bilionů dolarů. „To znamená, že jako unie máme nad Ruskem nejméně čtyřnásobnou převahu, jako NATO osminásobnou, a v číslech, v dolarech, je tento rozdíl ještě mnohem větší,“ dodal.
Rusko má zároveň méně stíhaček (860) než EU (1 600) a NATO (4 500) a také výrazně méně stíhaček páté generace (40 pro Rusko oproti 200 pro EU a 1 100 pro NATO). „Sovětští soudruzi, nyní Rusové, si musí být vědomi poměru sil. Měli by pochopit, co riskují, když nás ohrožují,“ zdůraznil.
Na to reagoval poradce Vladimira Putina a bývalý tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Nikolaj Patrušev slovy, že „pokud se Polsko zapojí do vojenských operací proti Rusku, Varšava přestane existovat do dvou nebo tří dnů“.
„Ruští generálové nám už 20 let vyhrožují jadernou válkou,“ poznamenal k tomu Sikorski. A upozornil, že Rusko sice má výhodu jaderného arzenálu, ale ani ten mu nepomohl vyhrát válku s Ukrajinou: „Kdyby Rusko mohlo tuto válku ukončit jaderným vydíráním, už by to udělalo,“ poznamenal.
Rusové se podle něj mohou nechat oklamat iluzí, která je vedla k invazi na Ukrajinu – že proti nim některé národy nebudou bojovat. „Musíme jim dát jasně najevo, že pokud se dopustí agrese, uděláme to, co naši předkové dělali po generace: budeme bránit polskou svobodu,“ dodal Sikorski.
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