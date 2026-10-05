Morová panika na Sibiři hýbe Ruskem. Hrozivá nemoc znervóznila i Trumpa

Po smrti mladé pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti zavedly úřady mimořádná opatření. Několik nemocnic vyhlásilo karanténu a téměř dvě stovky lidí skončily pod lékařským dohledem. Ruské úřady trvají na tom, že situace je pod kontrolou a že zemřelá žena mor neměla. Situaci mezitím komentuje i Bílý dům.
Čtyřicetitisícové město Šelechov nedaleko Irkutsku a jezera Bajkal na ruské Sibiři se v posledních dnech stalo svědkem podivné události: podle médií se v něm objevil mor.
Osmadvacetiletá Darja Šipilovová podle nezávislého sibiřského zpravodajského serveru Lidé Bajkalu 25. září při práci v Irkutském protimorovém ústavu omylem rozbila zkumavku s bakteriemi plicního moru.
Později sama vážně onemocněla a hospitalizovali ji s těžkým zápalem plic. O dva dny později zemřela. Okolnosti jsou nejasné.
Nezávislá média a některé telegramové kanály uvedly, že žena mohla být při práci v laboratoři vystavena původci plicního moru. Objevila se také verze, že se nakazila během služební cesty v oblasti u hranic s Mongolskem.
Situace je stabilní
Ruský úřad na ochranu spotřebitelů zvaný Rospotrebnadzor ovšem spekulace o moru odmítá. „Epidemiologická situace v Irkutské oblasti a městech Irkutsk a Šelechov je stabilní,“ uvedl úřad.
Podle něj žena zemřela na „pneumonii neznámého původu“ a v odebraných vzorcích nebyly nalezeny „žádné mikroorganismy související s její profesní činností“.
Přesto do Irkutsku mimořádně z Moskvy přiletěla šéfka Rospotrebnadzoru Anna Popovová, která se 2. října osobně zúčastnila zasedání oblastní sanitárně-protiepidemické komise. Důvodem bylo „podezření na případ onemocnění zvláště nebezpečnou infekcí“ v regionu.
Po jejím příletu byl schválen operativní krizový plán. Rospotrebnadzor podle gubernátora Igora Kobzeva nasadil „celý komplex protiepidemických opatření“.
Podle regionálních médií jsou ve tři týdny trvající karanténě tři městské a jedna dětská nemocnice. Pod lékařským dohledem je téměř 200 lidí, kteří přišli se zemřelou do kontaktu.
Omezte cesty
Administrativa nedalekého města Bajkalsk nejprve vyzvala obyvatele, aby omezili cesty do Šelechova, protože se objevily „neoficiální informace o potvrzeném případu moru“. Příspěvek však krátce poté zmizel, podobně jako některé zprávy státní televize REN TV o počtu hospitalizovaných osob.
Kvůli tomu se podle webu Euronews na sociálních sítích v Irkutsku a sousedních regionech začala šířit panika. Své k tomu přidal i ruský epidemiolog Gennadij Oniščenko, který se pokusil uklidnit místní obyvatele a prohlásil, že přenašeči moru – hlodavci a blechy – na Sibiři již začátkem října upadli do hibernace. To však obavy nezmírnilo.
„To je směšné“
Další ruský epidemiolog Michail Favorov, který dlouhodobě působí ve Spojených státech, zpochybnil oficiální vysvětlení a označil verzi o běžném zápalu plic za nedostatečně přesvědčivou. Podle něj rozsah karanténních opatření naznačuje, že úřady pracovaly s podezřením na vysoce nebezpečnou infekci, řekl podle webu Echo FM.
Zpochybnil také vysvětlení, že se laborantka nakazila po rozbití zkumavky s původcem moru. „To je směšné,“ komentoval.
Plicní mor patří mezi nejnebezpečnější formy onemocnění způsobeného bakterií Yersinia pestis. Na rozdíl od známější dýmějové formy se může přenášet kapénkami mezi lidmi.
Světová zdravotnická organizace uvádí, že bez rychlé antibiotické léčby může úmrtnost dosahovat až 100 procent. Moderní medicína však při včasném zásahu dokáže nemoc účinně léčit.
Bílý dům situaci sleduje
Do příběhu se vložil i Bílý dům. Podle Axiosu, který cituje nejmenovaného představitele administrativy prezidenta Donalda Trumpa, je Washington o situaci informován a vyhodnocuje další postup.
Úředník uvedl, že administrativa je o případu informována, „sleduje situaci a posuzuje možné kroky“.
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