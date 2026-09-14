„Do roka Rusko může použít vojenskou sílu.“ NATO nespí a půjde do boje, ujišťuje velitel

Vybuchující sklady munice a vojenské továrny se v poslední době stávají čím dál větší součástí každodenního života v Evropě. K tomu přibývá spekulací, zda chce ruský lídr Vladimir Putin otestovat NATO. Obavy rostou na východním křídle, kde jsou ovšem početné alianční jednotky a tamní úřady uklidňují obyvatele. Estonský ministr obrany ovšem zdůrazňuje nutnost zvýšit přípravy na konflikt.
Bývalý velitel estonských obranných sil a nastupující ministr obrany Martin Herem (o skandálu, po kterém před pár týdny odstoupil jeho předchůdce Hanno Pevkur, píšeme zde) dal v pátek rozhovor televizi ERR, ve kterém hovoří o hrozbě od východního souseda.
„Náš momentální postoj je, že Rusko je hrozbou, ale pak přicházejí nejrůznější hodnocení. Někteří říkají, že by se to mohlo stát do tří let od konce války na Ukrajině, jiní říkají, že do šesti měsíců,“ řekl s tím, že všichni hrozbu berou vážně a přikyvují, načež hodnocení hrozeb vůbec neberou v úvahu.
Odkazuje přitom na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, že by to mohlo být tři roky po válce na Ukrajině a podle německé nebo dánské tajné služby by to mohlo být šest měsíců po skončení války na Ukrajině.
„Pokud se všechny světové události a okolnosti shodnou a budou příznivé, kolik času by Rusko skutečně potřebovalo k přípravě na provedení vojenské akce, která by od nás následně vyžadovala nasazení našich válečných obranných sil? Jinými slovy, mobilizaci – takže mluvíme o skutečné válce. Nevyžadovalo by to více než šest měsíců,“ uvedl nový ministr.
„Kolik času by potřebovali na přípravu? Šest měsíců? Takže za rok by Rusko mohlo proti nám použít vojenskou sílu o velikosti X,“ míní Herem.
Otázkou podle něj je, zda tomu odpovídá příprava, což je jedna z věcí, na které se chce jako nový šéf resortu obrany zaměřit.
Dodává ovšem, že jednoletý časový rámec potvrdit nechce, plánuje si předtím promluvit se zpravodajskými službami.
NATO nespí
O ohrožení se mluví hlavně po schůzce šéfa CIA Johna Ratcliffa v Moskvě před několika týdny, místní úřady ale žádnou bezprostřední vojenskou hrozbu nevidí.
Britský brigádní generál Jamie Murray, který velí britskému kontingentu v Estonsku, odmítl spekulace, že by NATO v případě krize reagovalo pomalu nebo váhalo s rozhodnutím o obraně východního křídla aliance a uvedl, že je připraven jít do boje.
V rozhovoru pro estonskou veřejnoprávní televizi ERR zdůraznil, že spojenecké síly jsou připraveny jednat okamžitě. „Chci všechny ujistit, že to není pravda. Prostě to není pravda,“ reagoval na scénáře, podle nichž by NATO mohlo zaspat případný ruský útok. Podle něj je celý systém nastaven tak, aby bylo možné „rychle reagovat a přesunout se na pozice, které potřebujeme k zastavení ruské invaze“.
Británie má nyní v Estonsku přibližně 900 vojáků, do příštího jara by jejich počet měl vzrůst téměř na 1200. Nový kontingent má zároveň přinést změnu koncepce nasazení.
Místo tradiční těžké obrněné sestavy dorazí jednotka přizpůsobená estonským podmínkám, vybavená mobilní technikou, moderními zbraňovými systémy a drony s doletem až 250 kilometrů.
Murray zároveň varoval před příliš jednoduchým přebíráním zkušeností z války na Ukrajině. „Nikdo v britské armádě, ani ve většině armád, které znám, neříká, že éra těžkého obrněného vozidla nebo těžších zbraní skončila,“ zdůraznil. Podle něj je nutné hledat správný poměr mezi drahými platformami, levnějšími prostředky a zásobami munice. Britská armáda proto nově pracuje s novým modelem rozdělení zdrojů.
Velitel britského kontingentu také uvedl, že Londýn bere bezpečnostní incidenty na východním křídle NATO velmi vážně.
„Obrana Estonska znamená obranu NATO, což pro Spojené království přímo souvisí s obranou nás samotných. V žádném případě to nebereme na lehkou váhu,“ řekl.
Podle něj Rusko stále častěji využívá aktivity pod prahem otevřeného konfliktu, jejichž cílem je destabilizovat západní společnosti. Připomněl rovněž symbolický význam estonsko-ruské hranice: „Narva sice může být hranicí mezi Estonskem a Ruskem, ale já ji vnímám také jako hranici NATO.“
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