Do řeky v New Yorku nechtěně "přistál" vrtulník, pět pasažérů zemřelo

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Podobný vyhlídkový let pro turisty skončil tragickou nehodou i v roce 2009 nad řekou Hudson.

New York - V New Yorku se v neděli večer zřítil vrtulník do řeky East River.

Podle agentury Reuters zemřelo všech pět pasažérů vrtulníku. Nehodu zřejmě přežil pouze pilot vrtulníku. Dva z cestujících zemřeli hned na místě, tři odvezli záchranáři do nemocnice, kde ale zraněním rovněž podlehli. -

Lehký jednomotorový vrtulník Eurocopter AS350, který má kapacitu šest lidí včetně pilota, se zřítil do newyorské řeky krátce po sedmé hodině večerní místního času.

Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak vrtulník dosedá na hladinu vody, jako by na ní měl přistát. Poté se přední částí potopil do vody.

Na místo záhy dorazili záchranáři a policie.

Podle agentury AP šlo o vrtulník patřící firmě Liberty Helicopters, která nabízí vyhlídkové lety oblíbené u turistů.

Podobné neštěstí se stalo v New Yorku v roce 2009, kdy se vyhlídkový vrtulník patřící podle AP téže společnosti srazil s malým soukromým letadlem nad řekou Hudson. Tehdy zemřelo devět lidí, včetně skupiny italských turistů.