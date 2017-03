Novým německým velvyslancem v Praze bude muž blízký Merkelové. Israng se zasadil o sblížení s Bavory

před 6 minutami

Novým německým velvyslancem v Česku se podle zdrojů Aktuálně.cz už brzy stane Christoph Israng, současný německý zástupce při Organizaci pro zákaz chemických zbraní v nizozemském Haagu. Redakci Aktuálně potvrdily jeho přesun do Prahy tři na sobě nezávislé zdroje. Podle lidí, kteří s Israngem pracovali, zná německý diplomat Česko velmi dobře. Podílel se například na urovnání česko-bavorských vztahů v roce 2010.

Praha/Berlín - Zkušený diplomat. Muž blízký kancléřce Angele Merkelové. Člověk, který se výrazně zasloužil o zmírnění sporů mezi Bavorskem a Českem.

A taky současný německý velvyslanec při Organizaci pro zákaz chemických zbraní v nizozemském Haagu.

Taková je zatím vizitka nového německého velvyslance v Praze Christopha Isranga. Aktuálně jeho čerstvé vyslání do Česka potvrdilo několik diplomatických zdrojů.

Německá ambasáda v Praze zatím jmenování Isranga do funkce nechtěla komentovat. Potvrdila pouze, že nový šéf ambasády by měl do Prahy dorazit v červenci nebo v srpnu.

Místo německého velvyslance v Praze je neobsazené od loňského listopadu, kdy v Praze skončil Arndt Freytag von Loringhoven. Ten se stal šéfem zpravodajců Severoatlantické aliance (NATO).

Dobrá zpráva, tvrdí Praha

"Pro Česko je to velmi dobrá zpráva," řekl Aktuálně pod podmínkou anonymity český diplomat, který Christopha Isranga osobně zná.

Israng je sice od roku 2014 německým velvyslancem při Organizaci pro zákaz chemických zbraní v nizozemském Haagu. Předtím ale působil řadu let ve spolkovém kancléřství jako šéf oddělení pro střední, východní a jihovýchodní Evropu. Česko tedy dobře zná.

"Není to člověk, který by sem jel na další ze svých mnoha diplomatických misí a nevěděl, kde leží Praha," charakterizoval ho pro Aktuálně český diplomat.

Podle diplomatických zdrojů rozhoduje o obsazení místa německého velvyslance v Praze tradičně přímo německý kancléř nebo kancléřka. Israng je tak v Praze vnímán jako člověk blízký Angele Merkelové.

Vzhledem k významu své země bude zároveň nejdůležitějším členem pražského diplomatického sboru. Zvlášť poté, co je post amerického velvyslance po nástupu nového prezidenta USA Donalda Trumpa neobsazený.

Utlumit rozdíly

Česko-německé vztahy v poslední době poznamenaly hádky ohledně uprchlické a migrační krize. Zatímco Berlín chce, aby běžence v rámci povinných kvót přijímaly všechny země EU, Praha kvóty odmítá.

Christoph Israng může v tlumení těchto rozdílů sehrát pozitivní roli. Podílel se na urovnání česko-bavorských vztahů a přípravě návštěvy bavorského premiéra Horsta Seehofera v Praze v roce 2010.

Současné napětí mezi Českem a Německem se projevilo i během loňské návštěvy kancléřky Angely Merkelové v Praze, kde se odehrálo i několik protestů.

Berlín už ale na kvóty tolik netlačí a pro odmítavý český postoj má větší pochopení, myslí si šéf think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský.

"Teď jde o to, jak spor o sdílení uprchlíků překonat a soustředit se na jádro problému, kterým je zadržování migračních toků už v Africe a na Blízkém východě," vidí Hokovský téma pro nového velvyslance v Praze.

Máme víc společného

Česko je podle Hokovského pro Německo důležité i jako určitá brána k visegrádské čtyřce. "Hlavně proto, že naše vláda se zatím chová relativně konstruktivně, na rozdíl od Budapešti a Varšavy," dodává.

Hokovský upozorňuje taky na fakt, že Česko a Německo stále víc spolupracují na boji s propagandou a šířením dezinformací v médiích a na sociálních sítích. Podle českých i řady západních tajných služeb za nimi stojí nejčastěji Kreml.

Čeští diplomaté oceňují na Christophu Israngovi kromě jeho schopností i to, že není vzhledem ke svému věku (je mu 46 let) zatížen minulostí, jako jsou spory ohledně německé okupace Československa za druhé světové války a následného odsunu sudetských Němců.

Oproti devadesátým letům minulého století se vztahy mezi Českem a Německem výrazně zlepšily.

Obchodní výměna je rekordní, Němci jsou pro Čechy v rámci Evropské unie klíčovými spojenci, kteří mají podobné názory na řadu témat, jako je například rozvoj jednotného evropského trhu.

Momentálně čeká na oba státy v rámci EU jednání o podmínkách britského vystoupení z Evropské unie.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) bude brexit řešit s Angelou Merkelovou na návštěvě v Berlíně v pondělí 3. dubna, kam přijede u příležitosti pětadvacátého výročí podpisu smlouvy mezi Československem a Německem o dobrém sousedství a přátelské spolupráci.

Dočasné vedení

Pražské velvyslanectví vede až do příjezdu nového šéfa chargé d‘affaires Hansjörg Haber.

Ten dřív působil mimo jiné jako německý velvyslanec v Egyptě a v Libanonu. Před příchodem do Prahy byl šéfem delegace Evropské unie v Turecku. Z místa ale musel po pouhém roce odejít.

Podle zdrojů Aktuálně se tureckým politikům nelíbil jeho kritický postoj k autoritativní politice tamního prezidenta Reccepa Tayyipa Erdogana.

autoři: Ondřej Houska, Martin Ehl