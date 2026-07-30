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Zahraničí

Do Polska zřejmě dopadla chlouba Putinova raketového arzenálu. Co je střela Ch-101?

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Objekt, který ve čtvrtek nad ránem dopadl na východ Polska, byl podle premiéra Donalda Tuska s největší pravděpodobností ruskou střelou Ch-101. Jde o jednu z nejmodernějších řízených střel dlouhého doletu, které Moskva pravidelně používá při útocích na Ukrajinu. Jaké jsou její schopnosti a proč představuje významnou hrozbu?

Ruský strategický bombardér Tu-95MS vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu Ch-101.
Ruský strategický bombardér Tu-95MS vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu Ch-101.Foto: Russian Armed Forces
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„Všechny dosavadní indicie naznačují, že šlo o ruskou střelu Ch-101. Chceme si ale být stoprocentně jisti jejím typem i tím, kdo ji odpálil,“ prohlásil Tusk na čtvrteční mimořádné schůzi s ministrem obrany Władysławem Kosiniakem-Kamyszem a zástupci bezpečnostních složek.

Pokud se premiérova slova potvrdí, na území státu NATO dopadla jedna z nejvyspělejších ruských zbraní, kterou Moskva od začátku invaze používá k ničení ukrajinských měst a kritické infrastruktury.

Letí nízko, aby unikla radarům

Ch-101 (v kódovém označení NATO AS-23A Kodiak) je řízená střela s plochou dráhou letu, která na rozdíl od balistických raket po odpalu nevystoupá vysoko do atmosféry. Místo toho letí většinu trasy jen několik desítek metrů nad zemí a kopíruje terén, což výrazně ztěžuje její odhalení radary i protivzdušnou obranou. Při letu využívá satelitní navigaci a digitální mapy terénu, které jí pomáhají přesně zasáhnout cíl.

Ruský strategický bombardér Tu-95MS vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu Ch-101. Tyto rakety dlouhého doletu patří k hlavním zbraním, které Rusko používá při vzdušných útocích na cíle na Ukrajině.
Ruský strategický bombardér Tu-95MS vyzbrojený střelami s plochou dráhou letu Ch-101. Tyto rakety dlouhého doletu patří k hlavním zbraním, které Rusko používá při vzdušných útocích na cíle na Ukrajině.Foto: Russian Armed Forces

Server Missile Threat uvádí, že střela měří přibližně 7,5 metru, váží okolo 2,4 tuny a v základní verzi nese konvenční hlavici o hmotnosti 450 kilogramů. Existuje i její jaderná varianta označovaná jako Ch-102.

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Bombardéry je odpalují hluboko z Ruska

Střela byla poprvé nasazena v boji při ruské intervenci v Sýrii v roce 2015, masově ji však Rusko začalo používat až od února 2022. Od té doby se objevuje téměř u všech velkých kombinovaných útoků společně s balistickými raketami a útočnými drony Šáhid.

Podle odhadů ukrajinského generálního štábu Rusko vyrábí přibližně 40 až 50 střel Ch-101 měsíčně, což mu umožňuje pravidelně doplňovat zásoby i navzdory západním sankcím.

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Jednou z největších předností Ch-101 je její dlouhý dolet, který se u standardní verze pohybuje mezi 2500 až 3500 kilometrů. Ruské strategické bombardéry Tu-95MS a Tu-160 tak mohou tyto střely vypouštět hluboko z ruského vnitrozemí nebo z prostoru nad Kaspickým mořem, aniž by se přiblížily k ukrajinské protivzdušné obraně.

Rusko střelu během války výrazně upravilo

Zkušenosti z ukrajinského bojiště vedly Rusy hned k několika modernizacím. Poté co ukrajinská protivzdušná obrana začala značnou část střel sestřelovat, prošla konstrukce Ch-101 podle ukrajinského ministerstva obrany nejméně čtyřmi úpravami. Novější verze mají například schopnost vypouštět klamné cíle, které střela odpaluje v závěrečné fázi letu, aby zmátla radary a naváděcí hlavice protiletadlových raket.

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Z dřívějších analýz trosek navíc vyplývá, že Rusové u části střel téměř zdvojnásobili hmotnost hlavice z původních 450 na 800 kilogramů. Toho se dosáhlo zmenšením palivové nádrže, protože původní extrémní dolet při útocích na Ukrajinu často nebyl potřeba.

Emergency crews deployed after suspected Russian cruise missile falls in Poland
Polsko, záchranné složky na místě dopadu objektu, který je podle dosavadních indicií ruskou řízenou střelou Ch-101.Foto: Reuters – Fot. Jakub Orzechowski / Agencja

Celý incident se odehrál u obce Tarnawa-Kolonia v Lublinském vojvodství, zhruba 70 kilometrů jižně od Lublinu a 100 kilometrů od ukrajinských hranic.

K dopadu došlo během masivního ruského raketového úderu na západní Ukrajinu, kvůli němuž Polsko preventivně vyslalo do vzduchu své stíhačky. Vyšetřovatelé na místě zdokumentovali přibližně deset metrů široký kráter a rozptýlené trosky, které nyní podrobují expertíze.

Na východě Polska ve čtvrtek ráno dopadla ruská raketa Ch-101. | Video: Reuters
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