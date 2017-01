Američané přijeli podpořit spojence z NATO. Stovky vojáků dorazily do Polska

před 1 hodinou

Skoro tisícovka amerických vojáků již dorazila do Polska, kde mají posílit spojence z východního křídla Severoatlantické aliance, zneklidněné ruskou politikou po anexi ukrajinského Krymu a rozpoutání konfliktu na východě Ukrajiny. V úterý to oznámila televize TVN 24 s odvoláním na mluvčího polského ministerstva obrany. Oficiální uvítání Američanů v polských posádkách se má odehrát 14. ledna. Americké tanky, samohybná děla a bojová vozidla pěchoty mají být dislokovány v posádkách Žagaň (česky Zaháň) a Drawsko Pomorskie na západě a severozápadě Polska. Z Polska se pak má část sil přemístit do Pobaltí, další do Bulharska a Rumunska a týlová jednotka do Německa.

autor: ČTK