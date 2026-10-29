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Zahraničí

Do okupovaných Olešek míří pomoc. Rusko a Ukrajina potvrzují dodržování příměří

ČTK
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Do ukrajinského města Olešky, které okupuje Rusko, míří ombudsmani obou zemí - ruská zmocněnkyně pro lidská práva Jana Lantratovová a její ukrajinský protějšek Dmytro Lubinec.

In Ukraine's Kherson, residents cautiously welcome ceasefire
Žena prochází kolem ulice zakryté sítěmi proti dronům během regionálního příměří, v době ruské invaze na Ukrajinu, v Chersonu na Ukrajině 28. října 2026.Foto: REUTERS – Thomas Peter
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Obě strany zároveň potvrdily dodržování dočasného lokálního příměří, které pomohla domluvit americká první dáma Melania Trumpová, a jehož cílem je dopravit do odříznutého frontového města humanitární pomoc a umožnit evakuaci civilistů.

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"Operace začala dnes. Víme, že z Moskvy odletělo letadlo," řekl podle ruské služby stanice BBC mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Plán, jak se tam dostanou, je poměrně složitý. V současné době se tam provádí odminovávání," dodal mluvčí ruského prezidenta. Kreml podle BBC očekává doručení pomoci a evakuaci lidí ještě ve čtvrtek nebo v pátek.

Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V posledních měsících se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Lidé se potýkají s nedostatkem jídla, léků a pitné vody.

Před několika dny Bílý dům oznámil, že Trumpová zajistila pro Olešky příměří, které potvrdily obě válčící strany. V úterý pak Kyjev i Moskva oznámily, že klid zbraní vstoupil v platnost a podle dostupných informací je dodržován.

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To potvrdili ve čtvrtek i ombudsmani obou zemí, kteří mezitím osobně zamířili do Olešek. "Nebylo zdokumentováno jediné porušení (příměří)," uvedla podle BBC Lantratovová na sociálních sítích. "Příměří trvá už 54 hodin," sdělil Lubinec na facebooku, kde doplnil, že je v neustálém kontaktu s Lantratovovou.

Později oznámil, že se společně s ukrajinskou delegací vydal směrem k Oleškám. "Mezi naše úkoly patří doručení humanitární pomoci lidem, kteří ve městě zůstali, a zajištění možnosti bezpečného odjezdu lidí," napsal ukrajinský ombudsman. Lantratovová podle státní agentury TASS před svým odletem oznámila, že s sebou bere čtyři novináře z amerického média Newsmax.

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