Do okupovaných Olešek míří pomoc. Rusko a Ukrajina potvrzují dodržování příměří

Do ukrajinského města Olešky, které okupuje Rusko, míří ombudsmani obou zemí - ruská zmocněnkyně pro lidská práva Jana Lantratovová a její ukrajinský protějšek Dmytro Lubinec.
Obě strany zároveň potvrdily dodržování dočasného lokálního příměří, které pomohla domluvit americká první dáma Melania Trumpová, a jehož cílem je dopravit do odříznutého frontového města humanitární pomoc a umožnit evakuaci civilistů.
"Operace začala dnes. Víme, že z Moskvy odletělo letadlo," řekl podle ruské služby stanice BBC mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. "Plán, jak se tam dostanou, je poměrně složitý. V současné době se tam provádí odminovávání," dodal mluvčí ruského prezidenta. Kreml podle BBC očekává doručení pomoci a evakuaci lidí ještě ve čtvrtek nebo v pátek.
Olešky leží v Moskvou okupované části země, nedaleko města Chersonu a řeky Dněpr, která v těchto místech tvoří frontovou linii. V posledních měsících se tam podle ukrajinských činitelů a svědectví obyvatel výrazně zhoršila humanitární situace. Lidé se potýkají s nedostatkem jídla, léků a pitné vody.
Před několika dny Bílý dům oznámil, že Trumpová zajistila pro Olešky příměří, které potvrdily obě válčící strany. V úterý pak Kyjev i Moskva oznámily, že klid zbraní vstoupil v platnost a podle dostupných informací je dodržován.
To potvrdili ve čtvrtek i ombudsmani obou zemí, kteří mezitím osobně zamířili do Olešek. "Nebylo zdokumentováno jediné porušení (příměří)," uvedla podle BBC Lantratovová na sociálních sítích. "Příměří trvá už 54 hodin," sdělil Lubinec na facebooku, kde doplnil, že je v neustálém kontaktu s Lantratovovou.
Později oznámil, že se společně s ukrajinskou delegací vydal směrem k Oleškám. "Mezi naše úkoly patří doručení humanitární pomoci lidem, kteří ve městě zůstali, a zajištění možnosti bezpečného odjezdu lidí," napsal ukrajinský ombudsman. Lantratovová podle státní agentury TASS před svým odletem oznámila, že s sebou bere čtyři novináře z amerického média Newsmax.
Mohlo by vás také zajímat: Postavil se proti pomoci Ukrajině. Rázná premiérka ho okamžitě srovnala do latě
Hovor s Putinem rozladil evropské lídry. Fico nadšení neskrývá, Lavrov se vysmál
Telefonát ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi z iniciativy norských a finských lídrů sklízí smíšené reakce. Některé evropské vlády se bojí především rozděleného přístupu k Moskvě. Například slovenský premiér Robert Fico je ale z hovoru nadšený. Hovor naopak podráždil i šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. Válka podle něj „bude pokračovat“ a „ještě se zintenzivní“.
Česká a maďarská vláda jednají společně poprvé. Babiš přivítal Magyara v Kramářově vile
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) s ministry přivítal půl hodiny ve čtvrtek před polednem na zahradě Kramářovy vily v Praze členy maďarské vlády. Premiéra Pétera Magyara doprovází a konzultací se zúčastní osm členů jeho kabinetu. V tomto formátu se zástupci české a maďarské vlády scházejí poprvé.
Lagardeová předčasně opustí čelo ECB. O nástupci se rozhodne ještě před volbami ve Francii
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová 7. února předčasně odstoupí z funkce. ECB to uvedla ve svém čtvrtečním sdělení. Osmiletý mandát její šéfky měl vypršet v říjnu 2027.
Zničit vše, co narušuje řád? Český animovaný film Plevel získal evropskou cenu Emile
Krátký film Plevel režisérky Poly Kazakové získal evropskou cenu Emile Award 2026 za nejlepší animaci krátkého filmu (Best Animation in Short Film). Ocenění vyhlásili pořadatelé 28. října na Mezinárodní den animace během slavnostního ceremoniálu v Krakově.
Ve Španělsku začal třídenní státní smutek za oběti srážky vlaků, zemřelo 68 lidí
Ve Španělsku ve čtvrtek začal třídenní státní smutek za oběti středeční srážky dvou vysokorychlostních vlaků, při níž zemřelo 68 lidí a desítky dalších osob utrpěly zranění. Bilance nemusí být konečná.