Do obytné čtvrti na Floridě se zřítilo soukromé letadlo. Po dopadu explodovalo

Na Floridě se v neděli zřítilo soukromé letadlo s devíti lidmi na palubě, spadlo do obytné čtvrti a po dopadu explodovalo. Stroj letěl z mezinárodního letiště Austin-Bergstrom v Texasu a mířil na Bahamy, informovala s odvoláním na úřady agentura AP.
Zatím není jasné, zda si nehoda vyžádala zraněné na zemi ani zda někdo z devíti lidí na palubě přežil. List New York Post napsal, že úřady mluví o několika mrtvých.
Záznam z místa nehody ukazuje, jak letadlo strmě klesá z oblohy a pak se poblíž hlavní silnice promění v obrovskou ohnivou kouli. Nehoda zanechala ve vozovce obrovský kráter, ze kterého šlehaly plameny. Na záběrech je také vidět, jak se k místu sbíhají lidé a jsou v šoku z toho, že letadlo dopadlo nedaleko od domů. Z místa neštěstí se valí černý kouř.
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