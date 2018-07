Z Prahy do New Yorku za dvě hodiny. Podívejte se, jak má vypadat Boeing pětkrát rychlejší než zvuk

Pokud by se unikátní letoun začal vyrábět, bude dvakrát rychlejší než slavný Concorde.

Chicago - Unavují vás mnohahodinové lety do dalekých destinací a chtěli byste obletět zeměkouli za pouhých několik hodin? Americký koncern Boeing vyvíjí letoun, který by dokázal létat rychlostí přes šest tisíc kilometrů v hodině. To odpovídá pětinásobku rychlosti zvuku.

Let z Evropy na východní pobřeží USA by tedy trval jen něco málo přes dvě hodiny namísto současných sedmi a půl.

Největší výrobce letounů na světě ovšem připouští, že celý koncept je teprve v počáteční fázi, a že než přistoupí k vývoji prototypu, musí vyřešit klíčové technické problémy, jako je aerodynamický třesk a krátký dolet nadzvukových letadel.

Aerodynamický třesk vzniká při překonávání rychlosti zvuku. Právě kvůli němu jsou v některých částech světa nadzvukové lety nad obytnými oblastmi zakázány.

"Než je dokončen vývoj, trvá to dlouhé roky," řekla mluvčí společnosti Brianna Jacksonová televizní stanici CNN. "Tím více to platí u technologií, které vyžadují řadu dodatečných testů. Musíme nejdříve přijít na to, jakým způsobem by si letoun našel své místo na trhu."

Dvakrát rychlejší než Concorde

Letoun vyvíjený Boeingem, pokud se skutečně začne vyrábět, bude dvakrát rychlejší než slavný Concorde. Ten ukončil svůj provoz po havárii v roce 2003. Letoun se zřítil po startu z Paříže se 113 osobami na palubě v důsledku prasklé pneumatiky, od níž se vznítila nádrž s palivem.

Kvůli aerodynamickému třesku mohl Concord létat nadzvukovou rychlostí pouze nad mořem a pro podobné letouny to bude platit i v budoucnosti.

Na konceptu nadzvukového civilního letounu v současnosti pracuje několik společností a některé v jeho vývoji pokročily mnohem dál než Boeing, byť zdaleka nemají k dispozici takový objem finančních prostředků.

Loni absolvoval sérii zkušebních letů prototyp nadzvukového stroje Spike SX-1.2 od bostonské firmy Spike Aerospace, při nichž zkoumali technici hlavně aerodynamické vlastnosti a ovladatelnost letounu. Jeho rychlost však bude přibližně o třetinu nižší, než plánuje Boeing, a určen bude výhradně pro majetné pasažéry, neboť ponese maximálně osmnáct cestujících.

Nadzvukové letadlo vyvíjí i společnost Lockheed Martin, která se snaží v prvé řadě vyřešit právě problém aerodynamického třesku. Stroj, který má létat ve výškách až 16 kilometrů nad zemí rychlostí 1500 km za hodinu, si zadala NASA, podle níž by hlučnost stroje měla být minimální.

Vesmírná agentura chce začít letoun zkoušet nad vybranými americkými městy již v roce 2022.

Další typ nadzvukového letadla se snaží vyrobit americká společnost Aerion, založená v roce 2002. Ta se snaží využít technologii nadzvukového laminárního proudění. Svůj stroj Aerion AS2 chce začít dodávat na trh v roce 2023. Dvě desítky strojů, které si objednala společnost Flexjet, přijdou na dvě a půl miliardy dolarů.

