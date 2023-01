"Do konce zimy se stane něco hodně velkého." Ruské propagandě dochází munice

Moderátorka ruské státní televize a šéfredaktorka stanice Russia Today Margarita Simonjanová prohlásila, že by měla začít do konce zimy "velká válka". Přední ruská propagandistka přišla se svým tvrzením 16. ledna v pořadu Večer s Vladimirem Solovjovem.

Simonjanová podle serveru Newsweek naznačila, že konflikt mezi Ruskem, Západem a Ukrajinou se může vyostřit, pokud nebudou splněny požadavky ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle ní ani jedna strana není zřejmě ochotna ustoupit, což podle ní povede k většímu konfliktu.

Putin 25. prosince 2022 mimo jiné řekl: "Jsme připraveni jednat se všemi zúčastněnými o přijatelných řešeních, ale to je na nich - to nejsme my, kdo odmítá jednat, to oni (…) Věřím, že jednáme správně, hájíme naše národní zájmy, zájmy našich občanů, našeho lidu. A nemáme jinou možnost než chránit naše občany."

V průběhu pořadu se Simonjanová k Putinovu vyjádření vrátila: "V prosinci jim (Putin) předal naše představy, jak je nejlépe vidíme my. (…) Měli by udělat to, to a to. Vzpomeňte si, jak to probíhalo před rokem. Dva měsíce před zahájením speciální vojenské operace se to ignorovalo," tvrdila v pořadu Simonjanová s tím, že výsledkem ignorance ze strany Ukrajiny potažmo Západu byla ruská invaze, kterou Kreml nazývá speciální vojenskou operací. Simonjanová ale zapomněla dodat, že agresivní ruská válka přinesla po skoro roce jen zlomek předem vytyčených cílů a zemi místo jednoznačných úspěchů přivedla do mezinárodní izolace s desítkami tisíc mrtvých vojáků.

"Určitě bude velká válka! Do konce zimy se stane něco hodně velkého. Jinak by ty body nebyly vysloveny v podobě připomínající ultimátum. V určitém okamžiku budeme muset ve formě ultimáta oznámit, že (jaderná) sila jsou otevřená," tvrdila Putinova vrchní propagandistka. Sázka na jaderné odstrašování je jednou z posledních karet, kterou Rusko má. I kremelští jestřábi upozorňují, že jakékoliv použití jaderných zbraní by bylo v rozporu s ruskou jadernou doktrínou.

Jednou z ruských podmínek, kterou loni připomněl pro ruskou státní tiskovou agenturu TASS ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, byla "denacifikace a demilitarizace" Ukrajiny. Rusko opakovaně tvrdí, že jedním z důvodů války je boj proti neonacistům v sousední zemi.

Kromě toho Kreml požaduje, aby se Ukrajina vzdala území anektovaných Ruskem. Lavrov nyní odmítl i požadavky Ukrajiny pro případné mírové rozhovory a trvá na tom, že vše brzdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

"Zelenskyj předkládá zcela absurdní iniciativy, jako je desetibodový plán, kde je vše nakupeno - potravinová bezpečnost, energetická bezpečnost, biologická bezpečnost, stažení ruských vojsk odevšad, pokání Ruska, tribunál a odsouzení. [Rozhovory] se zadrhávají přinejmenším proto, že [Zelenskyj] právně zakázal jednání s ruskou vládou," řekl v polovině ledna ruský ministr zahraničí.

V ruské TV opět mluvili o jaderném útoku. Host ale moderátora ukázkově vykolejil (12. ledna 2023)