Do Káhiry přijel šéf Hamásu, jedná se zprostředkovateli o mírovém plánu pro Gazu

před 2 hodinami
V Káhiře ráno začala předběžná jednání zástupců palestinského teroristického hnutí Hamás, Kataru a Egypta o mírovém plánu pro Pásmo Gazy, který koncem září oznámil americký prezident Donald Trump. Ještě v pondělí by měly také začít nepřímé rozhovory mezi Hamásem a Izraelem o konci dvouleté války v Gaze, které se uskuteční v letovisku Šarm aš-Šajch a potrvají několik dnů.
prostetující za mír v Gaze
prostetující za mír v Gaze | Foto: Reuters

"Jsme připraveni na všechny scénáře a doufáme, že rozhovory úspěšně dokončíme," citoval server Times of Israel zdroj z úřadu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Podle něj vyjednávací tým do Šarm aš-Šajchu odletí v pondělí odpoledne.

Budou v něm zástupci tajných služeb Mossad a Šin Bet, poradce premiéra Netanjahua pro zahraniční politiku Ofir Falk či koordinátor pro osvobození rukojmích Gal Hirsch. Šéf týmu, ministr pro strategické záležitosti Dermer, do Egypta poletí později v tomto týdnu.

Trump o víkendu vyzval všechny strany, aby jednaly rychle, a řekl, že první fáze jeho plánu, tedy propuštění rukojmích, by se měla uskutečnit do konce týdne. Izraelská armáda ale dál ostřeluje Pásmo Gazy, podle BBC tam za 24 hodin zabila dvě desítky Palestinců.

V Káhiře ráno v 10:00 místního času (9:00 SELČ) začalo podle BBC jednání zástupců Kataru a Egypta se šéfem politického křídla Hamásu Chalílem Hajjou, jehož se izraelská armáda minulý měsíc neúspěšně pokusila zabít při leteckém útoku na budovu v katarském Dauhá. Hajjá přežil, ale při útoku zemřelo šest lidí, včetně jeho syna.

Ještě během dne by měla v letovisku Šarm aš-Šajch začít nepřímá jednání mezi Hamásem a Izraelem, která už téměř dva roky zprostředkovávají Katar, Egypt a Spojené státy. Účastnit se jich má katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání, američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner a za Izrael ministr pro Dermer.

Hamás je připraven na mír, zastavte bombardování, vyzval Trump Izrael

Benjamin Netanjahu, Donald Trump, USA, Izrael

Předmětem jednání v Egyptě je dvacetibodový mírový plán, který Trump představil 29. září po jednání s Netanjahuem, který týž den uvedl, že plán podporuje. Hamás posléze s plánem rovněž souhlasil, ale jen částečně. Hnutí uvedlo, že je ochotno předat všechna izraelská rukojmí, živá i mrtvá, ale chce ještě jednat o dalších detailech plánu. Neslíbilo zatím své odzbrojení, což je klíčový požadavek izraelské vlády. Podle agentury Reuters Trumpův plán umožní těm členům Hamásu, kteří složí zbraně, aby zůstali v Pásmu Gazy. To se ale nelíbí zejména Netanjahuovým krajně pravicovým koaličním partnerům.

Na rozdíl od dvou předchozích příměří, která USA, Katar a Egypt dojednaly koncem listopadu 2023 a začátkem letošního roku, se nyní vyjednávači zaměřují na komplexní dohodu, napsala agentura Reuters s odvoláním na své zdroje z jednání v Egyptě. "Toto je odlišné od dřívějších kol jednání, v nichž byla dohodnuta první fáze příměří, a teprve pak se jednalo o dalších fázích," řekl agentuře Reuters zdroj. Připomněl, že jednání o dalších fázích se v minulosti zhroutila, čemuž se nyní chtějí vyjednávači vyhnout.

Jednání o Trumpově mírovém plánu vidí nadějně i německý ministr zahraničí Johann Wadephul, který má dnes navštívit Izrael a v úterý bude podle agentury DPA jednat v Egyptě. "Poprvé za dva roky to není jen o příměří, ale o životaschopném politickém řešení," řekl Wadephul televizi ARD.

 
