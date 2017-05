Do jednání o míru v Sýrii se musí zapojit Rusko i Írán, tvrdí kancléřka Merkelová

AKTUALIZOVÁNO před 51 minutami

Do řešení syrského konfliktu se musí podle sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (G7) zapojit i Rusko a Írán. Je třeba podpořit mírové rozhovory, jež se vedou pod záštitou OSN. Na summitu G7 v italské Taormině to podle agentury DPA řekla německá kancléřka Angela Merkelová. Podle ní se vrcholní představitelé na schůzce též shodli, že je třeba pokročit i v politickém řešení v Libyi. "Samozřejmě v tom musí být zapojeno Rusko, stejně jako tam samozřejmě musí být zapojen Írán. O tom panoval široký konsensus," uvedla Merkelová k řešení syrského konfliktu, který trvá už šest let a vyžádal si přes 300 tisíc obětí.

Pokračujte dál