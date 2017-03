AKTUALIZOVÁNO před 45 minutami

Téměř 1300 uprchlíků připlulo o víkendu na záchranných lodích na italský ostrov Sicílii. Na jedné z lodí zahynul 16letý chlapec. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informace italské pobřežní stráže. Dalších 500 migrantů, kteří byli sebráni z chatrných lodí u pobřeží Libye, má dorazit na Sicílii v příštích dnech. Do Itálie připlouvají od počátku letošního roku uprchlíci na lodích rekordních tempem. Mnohem více lidí než v uplynulých třech letech připlouvá ze severní Afriky. Od počátku roku do 2. března ve Středozemí přišlo podle Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) o život 487 migrantů. Loni za první dva měsíce zahynulo 425 migrantů.

autor: ČTK