Do francouzských prezidentských voleb jde 12 kandidátů, největší šance má Macron

Do francouzských prezidentských voleb, jejichž první kolo se koná 10. dubna, oficiálně vstupuje 12 kandidátů, oznámil předseda Ústavní rady Laurent Fabius. Největší šanci na vítězství má podle průzkumů nynější hlava státu Emmanuel Macron. Ten se ve druhém kole voleb, plánovaném na 24. dubna, pravděpodobně utká s krajně pravicovou kandidátkou Marine Le Penovou.

Přes deset procent hlasů v prvním kole zřejmě získá rovněž kandidátka Republikánů (LR) Valérie Pécresseová a další zástupce krajní pravice Éric Zemmour. Na listině je rovněž mimo jiné socialistická starostka Paříže Anne Hidalgová či krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon.

Všichni kandidáti museli získat nejméně 500 podpisů od místních volených činitelů z nejméně 30 departmentů, kterých je ve Francii celkem 101.

Na kandidátní listinu se nakonec probojoval i krajně levicový kandidát Philippe Poutou, který se o prezidentství ucházel již v letech 2012 a 2017. Ještě ve čtvrtek přitom podle posledního součtu disponoval jen 439 podpisy volených činitelů z místních samospráv.

Dostatečný počet podpisů naopak nenasbíral François Asselineau, kandidát prosazující odchod Francie z EU a NATO, který se před pěti lety do soubojů o Elysejský palác dostal.

List Les Échos v pondělí zveřejnil nový průzkum veřejného mínění od společností OpinionWay a Kéa Partners, podle nějž má největší šanci na úspěch nynější hlava státu Macron.

Sondáž rovněž potvrdila trend z posledních dní, který ukazuje, že Macronovi strmě stoupá podpora od vypuknutí války na Ukrajině. Podle nové ankety jej nyní podporuje 30 procent voličů, tuto hranici přitom překonal v průzkumech těchto společností poprvé. Za poslední týden mu vzrostly preference o šest procent, přičemž podobně výrazný vzestup vyplývá i z jiných sondáží, poznamenává Les Échos.

Druhý největší počet hlasů (18 procent) by v prvním kole voleb získala Le Penová. Složení druhého kola voleb, do něhož postupují dva nejúspěšnější kandidáti, pokud nikdo nezíská přes 50 procent v prvním kole, by tak bylo stejné jako před pěti lety. I letos by přitom v souboji s Le Penovou podle průzkumu Les Échos zvítězil Macron, a to s 59 procenty hlasy.