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Zahraničí

Do Francie dorazila další vlna extrémních veder, v zemi hoří stovky požárů

ČTK

Francii sužuje další vlna veder, již třetí za méně než dva měsíce. Podle agentury AFP stoupá počet lesních požárů a vysoké teploty by měly přetrvávat až do začátku příštího týdne. Ve třech čtvrtinách francouzských departementů platí oranžová, tedy druhá nejvyšší, výstraha před vedry.

Heatwave persists in Paris
Vedro v Paříži. Ilustrační fotoFoto: REUTERS – Alice Sacco
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Teploty v zemi se ve čtvrtek držely na velmi vysokých hodnotách. Nejsilněji zasáhla vlna veder oblasti u Středozemního moře, kde teploty vystoupaly až na 40 stupňů Celsia, v dalších částech země pak překročily 35 stupňů. Vedra zatím nezasáhla severovýchod Francie, meteorologická organizace Météo-France však varuje, že podle předpovědi se vysoké teploty v příštích dnech nevyhnou ani této oblasti.

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"Ve středu bylo na celém území zaznamenáno více než 325 požárů," uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez a vyzval zaměstnavatele, aby usnadnili mobilizaci dobrovolných hasičů. Podle AFP k šíření ohně přispívá nepolevující vítr a také sucho. V jednotlivých departementech se zavádějí omezení spotřeby vody.

U obce Die v departementu Drôme se v členitém a neobydleném území během týdne rozšířil oheň na 3000 hektarů. V departementu Hérault, kde teplota ve středu v obci Moulès-et-Baucels vystoupala až na 43 stupňů Celsia, bylo od soboty podle místních úřadů zaznamenáno až 30 požárů denně. Naproti tomu v departementu Pyrénées-Orientales, kde oheň zničil téměř 5000 hektarů, se situace zlepšuje a evakuovaní obyvatelé se mohou postupně vracet do svých domovů.

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Kvůli vlně veder musel být odstaven jeden reaktor jaderné elektrárny v Golfechu, která leží 90 km od Toulouse na jihozápadě země, uvedla francouzská státní energetická společnost EDF. Reaktor musela odstavit již 23. června přibližně na deset dní, aby zamezila přílišnému ohřátí řeky Garonny. Teplota toku nesmí po vypouštění vody z elektrárny překročit 28 stupňů Celsia kvůli ochraně fauny a flóry.

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Vysoké teploty mají pokračovat i v pátek, v Paříži očekávají předpovědi až 37 stupňů Celsia. Francouzská asociace pohotovostních lékařů vyzvala k okamžitému zrušení nebo odložení plánovaných náročných sportovních soutěží konajících se pod širým nebem po celé Francii, aby se zachovala funkčnost zdravotnického systému.

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