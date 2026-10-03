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Zahraničí

Do fanoušků ragby v Austrálii vjelo auto. Pětiletá dívka je v kritickém stavu

ČTK
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Do velkého davu fanoušků ragby severně od Sydney v sobotu ráno vjelo auto a deset lidí včetně několika dětí zranilo. Podle agentury AP to uvedly tamní úřady.

Snímek z policejního zásahu po nehodě.
Snímek z policejního zásahu po nehodě.Foto: CTK – Australian Broadcasting Corp/AP
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Pětiletá dívka a sedmašedesátiletý muž jsou v kritickém stavu. Zbývajících osm osob je v nemocnici ve stabilizovaném stavu, mezi nimi další dvě dívky ve věku pěti a dvou let.

Lidé stáli na silnici a povzbuzovali ragbyový tým Newcastle Knights. Fanoušci vyhlíželi týmový autobus před nedělním finálovým zápasem ragbyové ligy.

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