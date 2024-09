Katedrála Notre-Dame bude mít opět svůj "hlas". Po požáru se do ní vrací osm zvonů

Osm zvonů, z nichž největší je přes čtyři tuny vážící Gabriel, se ve čtvrtek vrací do severní věže pařížského chrámu Notre-Dame, kterou před pěti lety zničil požár. Jejich umístění do zvonice zahajuje závěrečnou etapu přípravy na znovuotevření světoznámé památky, do něhož zbývají necelé tři měsíce, informují francouzská média.

Několik nákladních aut dopoledne přivezlo zrestaurované zvony centrem francouzské metropole ke katedrále. Osm zvonů nesoucích jména osobností pařížské historie váží od 4,2 tuny po 780 kilogramů. Po čtvrtečním ceremoniálním požehnání knězem je během příštích dnů čeká vyzvednutí do zvonice tyčící se několik desítek metrů nad zemí. "Tyto zvony, to je hlas katedrály, znějí každý den," řekl podle agentury AFP vedoucí restauračních prací a šéf veřejné společnosti pro obnovu chrámu Philippe Jost. Osm zvonů nesoucích jména osobností pařížské historie váží od 4,2 tuny po 780 kilogramů. | Foto: Profimedia.cz Na jejich restaurování se podle médií podílelo pět firem. Většinu zvonů požár poškodil pouze lehce, hlavní část práce spočívala v jejich očištění od nánosu olova. Osm vyčištěných zvonů doplní jejich celkový počet v pařížském chrámu na dvacet. Patrně nejznámější z nich jsou dva zvony v jižní věži pocházející ze 14. století, z nichž největší Emmanuel váží 13 tun. Katedrálu v srdci Paříže zachvátily plameny 15. dubna 2019. Oheň se rozšířil v krovu a pohltil rozsáhlé části středověké budovy. Příčina požáru ještě nebyla zcela objasněna. Katastrofu mohla způsobit závada v elektroinstalaci či nedopalek cigarety. Památku, chráněnou organizací UNESCO a proslavenou románem Victora Huga Zvoník u Matky Boží, před požárem navštěvovalo na 13 milionů lidí ročně. Na rekonstrukci chrámu se podílelo přes 250 firem a stovky expertů. V závěrečné fázi před znovuotevřením, plánovaným na 7. prosince, je čekají zejména práce v interiéru. Video: První záběry zevnitř katedrály. Podívejte se do ohořelé Notre-Dame (16. 4. 2019) 1:21 Ničivému ohni bylo v pařížské katedrále Notre-Dame vystaveno sousoší Piety, vzácná Madona s dítětem nebo unikátní varhany a vitrážová okna. | Video: Asociated Press