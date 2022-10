Obří nárůst. Do Británie letos ilegálně dopluly až dvě procenta všech mladých Albánců

V jihoitalském přístavu Crotone se za 24 hodin vylodilo téměř 1000 migrantů, 650 z nich přivezlo po záchranné operaci u Libye plavidlo italské pobřežní stráže. Informovala o tom ve čtvrtek agentura APA. Nová vláda premiérky Giorgie Meloniové přitom ohlásila, že se pokusí příjezdům migrantů všemi dostupnými prostředky bránit.

Plavidlo Diciotti provozované pobřežní stráží dnes do Crotone dorazilo s lidmi, které pomohlo zachránit ve středu z potápějícího se člunu. Jde o migranty, kteří pocházejí zejména z Egypta, Afghánistánu a Sýrie. Pobřežní stráž dopravila do Itálie i těla dvou migrantů, kteří během cesty zahynuli.

Už ve středu večer do kalábrijského přístavu doplula plachetnice, která vezla 109 migrantů včetně osmi dětí a vyplula z Turecka. V posledním úseku plavby ji doprovázela rumunská hlídkovací loď z mise unijní agentury Frontex. Další dvě lodě s migranty, které ve středu dorazily do Crotone, vezly 99 a 54 osob. Všichni nově příchozí cizinci zamířili do přijímacího centra ve městě Isola Capo Rizzuto.