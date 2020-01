Do brexitu zbývá jen pár hodin. Češky žijící v Londýně popisují, co bude pak

Poslední hodiny před brexitem už jeho odpůrci v Londýně rezignovali. Demonstrace za druhé referendum utichly. Před britskou Dolní sněmovnou ve čtvrtek postávala malá skupinka lidí s modrými vlajkami Evropské unie, ale spíš to byla nostalgická vzpomínka. O půlnoci z pátku na sobotu Británie přestane být členem EU.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Ani Speaker's Corner v Hyde Parku, proslulé místo otevřených diskusí, kde každý může říci nahlas svůj názor na cokoliv, nežije brexitem. Proslov tu má pouze muž, který hovoří o druhém příchodu Krista. Což, jak poznamenal jeden z kolemjdoucích, je o něco vzdálenější perspektiva než brexit.

Radikální zastánce brexitu Nigel Farage a jeho příznivci oslaví v pátek večer "svobodu" v centru Londýna. Češky žijící v britské metropoli Kateřina Šandová a Tereza Pavlíčková sice jdou na ples, který pořádá místní česká komunita, ale slavit brexit tam rozhodně nebudou. Říkají, že se chystají spíše zapíjet žal.

"Já jsem byla hodně smutná a byl to pro mě velký šok, když Britové odhlasovali brexit. Ta hořkost ve mně pořád je. Připadá mi, jako by řekli, že nás tady vlastně nechtějí," říká Tereza Pavlíčková.

V Británii žije dvanáct let, její kamarádka Kateřina Šandová patnáct. Kromě své další práce obě působí také jako učitelky v československé škole Okénko, do které chodí na několik hodin týdně 135 dětí českého či slovenského původu z celého Londýna.

"Sice se nezdá pravděpodobné, že bychom brzy musely odejít. Politici slibují, že ti, co jsou tady přes pět let, mohou zůstat bez problémů. Ale přece jenom někde vzadu v podvědomí se objevuje nejistota, co kdyby. Není to příjemný pocit," říká Šandová.

Po výsledku brexitu jí bylo do pláče a i teď, když o tom mluví, se jí prý chce brečet. Má dva syny, kteří se narodili v Londýně, a její italský partner vlastní restauraci. "Moji kluci jsou pyšní na to, že mají české i italské kořeny, ale Londýn je jejich domov a angličtina jejich hlavní řeč. Nedovedu si představit, že bychom se najednou museli stěhovat."

Před referendem o brexitu uvažovali o prodeji restaurace. Dostávali vysoké nabídky. Ty ale po referendu prudce klesly kvůli nejistotě, co bude.

Partner Pavlíčkové je zase Brit. "Moje dcera chodí do školy, kde zhruba dvě třetiny dětí mají alespoň jednoho z rodičů odjinud. Londýn je prostě specifický. Také tu většina lidí hlasovala proti brexitu. Teď je situace taková, že zákonem vytvořili pro lidi z Evropské unie zvláštní kategorii povolení k pobytu. Musela jsem vyplnit on-line formulář se spoustou dotazů, abych povolení dostala," říká Pavlíčková.

"Bála jsem se chaosu"

Zažádat si o britské občanství není levné, stojí 1500 liber (v přepočtu 45 tisíc korun). Ludmila Stane ho má už dávno.

Do Británie poprvé přijela jako studentka v roce 1967. Srpnová okupace následující rok ji zastihla už v Československu, proto emigrovala a od roku 1969 žije v Londýně. Vede charitativní organizaci Velehrad, která už desítky let pomáhá českým a slovenským krajanům na ostrovech. Všem, kteří potřebují nějakou podporu.

V otázce brexitu se s manželem rozdělili, každý hlasoval jinak. "Já jsem byla proti brexitu, protože jsem se bála chaosu, který mohl nastat. A to se splnilo, trvalo tři roky, než bylo jasné, co se stane. Manžel ale zastává názor, že Evropská unie zašla v integraci moc daleko a že pro Británii bude lepší, když bude rozhodovat o všem sama," vypráví v sídle Velehradu v londýnské čtvrti Barnes, poblíž téměř 200 let starého mostu Hammersmith Bridge přes řeku Temži.

"I když jsem chtěla, abychom zůstali v unii, tak se mi ale některé věci nelíbí. Někteří lidé, co byli pro setrvání v unii, začali strašit a přehánět, co špatného nás čeká. A také Evropská unie nám při jednání dávala najevo, že chce udělat z Británie odstrašující příklad. Měla jsem pocit, že se trochu mstí," říká Ludmila Stane.

Podle jejího názoru jsou ale už odpůrci brexitu smíření s tím, že bude. "Je to prostě demokracie, odhlasoval se, tak se to musí respektovat. Navíc si myslím, že mnoho Britů, i těch, co nechtěli brexit, je unavených a chtějí, aby se to konečně stalo a posunuli jsme se dál. Únavu lidí z brexitu a nechuť se jím zabývat jasně cítím," dodává.

Důstojné odcházení z EU

Únava je trochu cítit i z médií. Například konzervativní deník The Times dal ve čtvrtek na titulní stranu obvinění slavného režiséra a tanečníka Královského baletu Liama Scarletta ze sexuálního obtěžování a téma brexitu je až uvnitř listu. I televize se ještě ve čtvrtek více věnovaly čínskému koronaviru než odchodu z Evropské unie.

Mohutně slavit se chystají jen Nigel Farage a jeho příznivci. "On záměrně provokuje a snaží se ty, kdo brexit nechtěli, ponížit. Užívá si to," říká Tereza Pavlíčková. Premiér Boris Johnson zase slíbil, že on "odejde z Evropské unie důstojně" a bude respektovat pocity všech britských voličů.

Podívejte se, jak se loučili britští europoslanci s kolegy: