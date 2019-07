Vteřiny od další nehody: v Benátkách málem havarovala výletní loď, chtějí je zakázat

Podobné incidenty nejsou v Benátkách výjimečné. Nedávno tam narazila do mola obří výletní loď. | Video: Reuters | 00:47

Do nábřeží a jachty v Benátkách málem v bouřce narazila další výletní loď. Plavidlo Costa Deliziosa dlouhé zhruba 300 metrů, které pojme až 3000 pasažérů, táhly z benátské laguny za deště a silného větru remorkéry. Výletní loď se vychýlila, patrně vlivem bouřky, a téměř se srazila s jachtou kotvící nedaleko náměstí svatého Marka. Informovala o tom agentura AFP. Starosta přikládá vinu nečinnosti ministra dopravy.

Třebaže jachta, která jen těsně ušla střetu, měří na délku 50 metrů, vedle obrovské lodi se zdá na videu zcela nepatrná. "Vrazi" a "gauneři" jsou nejmírnější výrazy, kterými Italové pozorující manévr zúčastněné častují. Loď podle nich neměla v takovém počasí vyplouvat.

Posádka jachty se podle agentury AGI vyřítila na nábřeží. Remorkéru se na poslední chvíli podařilo cestu lodi z laguny usměrnit.

Na začátku června loď MSC Opera s 2680 pasažéry proplouvala kanálem Giudecca a kvůli poruše motoru narazila do přístavního mola a jiné, menší turistické lodi. Způsobila přitom lehká zranění čtyřem lidem.

Incidenty oživily ostrou debatu o tom, jak obří lodě poškozují křehký ekosystém laguny. Ekologové tvrdí, že plující kolosy přispívají k erozi základů města, které i s lagunou figuruje na seznamu světového dědictví UNESCO.

"Hlavní odpovědnost za to, co se stalo včera (v neděli) a co se může přihodit v budoucnosti nese ten, který za poslední měsíce neučinil žádné rozhodnutí," řekl starosta města Luigi Brugnaro. Měl přitom na mysli ministra dopravy Danila Toninelliho z protestního Hnutí pěti hvězd.

"Už jsme se načekali dost. A teď jsme velmi rozzlobení. Už máme dost výletních lodí u (náměstí) svatého Marka a v kanálu Giudecca. Ať ministr Toninelli co nejdříve sdělí institucím a občanům výsledky už x-té kontroly, co nařídil," dodal první muž Benátek.

V roce 2017 Itálie schválila plán rozvoje benátské laguny, který podporuje výnosnou turistiku okružních plaveb a zároveň je šetrný k městu. Výletní lodě mají do laguny vplouvat jinou cestou, nepřiblíží se při tom k náměstí svatého Marka a ty největší z nich budou kotvit na druhé straně zátoky.

Letos mají výletní lodě začít pomalu mizet z kanálu Giudecca, který lemuje náměstí svatého Marka a odděluje čtvrť Dorsoduro od ostrova Giudecca. Místo toho budou do laguny vplouvat více na jihu trasou, kterou již nyní využívají kontejnerové lodě a ropné tankery.

Největší výletní lodě mají kotvit v průmyslovém přístavu Marghera. Ostatní lodě budou pokračovat do nynějšího terminálu. Připlují k němu ovšem z druhé strany a laguna pod jejich trasou bude muset být prohloubena o několik metrů.