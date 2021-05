Na pivo jako před covidem: Německo zmírňuje pravidla pro očkované, týká se to i Čechů

Co je větší nespravedlnost - dát naočkovaným výhody, když se vakcína na všechny zatím nedostala, nebo naočkovaným dál brát svobodu, i když už nepředstavují riziko nákazy covidem-19? V sousedním Německu se tato debata vedla několik měsíců. Teď přináší konkrétní výsledky: od víkendu smějí lidé s oběma dávkami vakcíny volně do obchodu nebo k holiči. A úlevy si budou moct dopřát i Češi.

Naočkovaní Němci se nově budou moci setkávat v soukromí bez omezení počtu, respektovat nemusí ani zákaz vycházení po desáté večer. Německo má v tuto chvíli zcela proočkováno necelých devět procent populace. První dávku ze dvou dostalo přes 30 procent lidí. Ve čtvrtek spolková vláda navíc rozhodla, že na termín očkování látkou AstraZeneca se nyní mohou hlásit všichni dospělí bez rozdílu věku.

V Česku je zcela proočkováno skoro 12 procent dospělé populace, necelých 28 procent dostalo první dávku. Nárok na vakcínu mají ale zatím jen lidé starší 50 let.

Očkování bude mít od této soboty v celém Německu stejný účinek jako negativní koronavirový test: umožní neomezený přístup do kadeřnictví, obchodů nebo třeba zoologických zahrad. Restaurace a bary, stejně jako bazény, divadla a hotely, jsou zatím zavřené, jednotlivé spolkové země se je ale chystají brzy otevírat. Miliony naočkovaných lidí tím získají větší volnost, a to i cizinci včetně Čechů, jak na dotaz deníku Aktuálně.cz potvrdilo ministerstvo zdravotnictví spolkové země Bádensko-Württembersko.

Bavorsko, které sousedí s Českem, hodlá zprovoznit zahrádky, kina nebo hotely už příští týden. Jak vyplývá z tamního pandemického nařízení, vstoupit bez omezení bude moct kdokoliv s "osvědčením o očkování v němčině, angličtině, francouzštině, italštině nebo španělštině, anebo v elektronické podobě".

Nezbytná je nicméně vakcinace jednou z látek schválených v Evropské unii - tedy ne ruským Sputnikem ani čínskými preparáty. Od úplného naočkování musí uplynout nejméně dva týdny. Potom je člověk podle expertů imunní a nákazu ani nepřenáší. Respirátory ale musí podle německých pravidel nosit dál.

Jak na dotaz redakce potvrdily úřady v Berlíně, změny usnadní i cesty do Německa. Většina spolkových zemí totiž zrušila povinnou karanténu po příjezdu z oblastí zařazených do kategorie "rizikové". Česko je mezi nimi už nyní, prakticky ale změna začne platit až 11. května. Berlín předpokládá, že očkovaným odpadne i povinnost se při překračování hranice testovat.

Všechny úlevy se vztahují i na osoby, které covid-19 prokazatelně prodělaly v posledním půl roce.

Prázdniny bez dětí?

Osmdesátimilionová země zaznamenala za poslední týden 129 nových případů nákazy na 100 tisíc obyvatel a situace se každým dnem zlepšuje, spolková vláda ale zatím od soukromého cestování odrazuje. V Česku je nyní tato hodnota o 11 nižší.

S blížícím se létem začíná být jasné, že naočkovaní lidé budou mít i bezstarostnější a levnější prázdniny. Vakcinace totiž v řadě případů zcela nahradí nezbytný negativní test. Při překračování hranic je navíc zpravidla vyžadována spolehlivější a dražší PCR verze.

V souvislosti s tím se v Německu stále intenzivněji mluví o tom, jak za daných okolností zorganizovat dovolenou s dětmi. Vakcíny jsou totiž v tuto chvíli určené jen pro starší 16 let.

Praktické dopady tohoto omezení se už začínají projevovat. Když například spolková země Meklenbursko - Přední Pomořansko, kde leží oblíbená pobaltská přímořská letoviska, ve čtvrtek oznámila, že se od příštího týdne otevře turistům, uvedla jednu výjimku, pro kterou změna platit nebude: pro nenaočkované. "Takže musíte nechat děti doma," píše německý deník Die Welt.

Podobně postupuje také Izrael, který v evropském srovnání patří mezi očkovací premianty. Tamní úřady už avizovaly, že od turistů budou vyžadovat proočkování dvěma dávkami vakcíny a zároveň negativní test. Ti, kterým ještě nebylo 16 let, nebudou moci přijet vůbec.

Spolková vláda už problém začala řešit. Do konce léta chce nabídnout možnost očkování všem dětem nad 12 let. Začít by se mohlo ještě v červnu, a to preparátem AstraZeneca.

V tuto chvíli se z celého světa očkují děti jen v Kanadě, a to vakcínou od firem Pfizer/BioNTech. Úřady tam začaly zkraje května. Evropská léková agentura EMA použití stejné látky pro děti teprve prověřuje a není pravděpodobné, že by byla k dispozici dřív než v polovině června.

Kdy budou evropské pasy?

Otázkou také zůstává, jak a kdy se v Německu začne uplatňovat jednotná verze očkovacího potvrzení, kterou chystá Evropská unie. Takzvané "zelené certifikáty", které by měly být hlavně digitální, by spolehlivě zprostředkovávaly informace nejen o očkování, ale i provedeném testu nebo prodělané nemoci - pokud by člověk z nějakého důvodu očkovaný nebyl.

Zato německé žluté papírové očkovací průkazy se dají poměrně lehce falšovat, upozorňuje server RND. Podvodníci je nabízejí na internetu v přepočtu za asi tři tisíce korun.

Evropský průkaz se začne testovat jako v jedné z prvních zemí EU právě v Česku, a to už v polovině května. Zjednodušenou variantu certifikátu, která by platila pro šestici blízkých zemí, začalo mezitím připravovat i české ministerstvo zahraničí, píší Hospodářské noviny. Dokument by se ale týkal jen očkovaných lidí.

