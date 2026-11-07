„Dnes vaše obloha zrudne.“ Pod hrozby v Evropě se podepisují „bojovníci Mužského státu“

„My, bojovníci Mužského státu, dnes svými činy zanecháme stopu v dějinách. Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat. K výbuchu dojde za 60 minut. Dnes vaše obloha zrudne.“ Tak zněla jedna z výhrůžných zpráv zaslaných evropským letištím a leteckým společnostem. Kvůli bombovým hrozbám musela některá letadla změnit trasu a do vzduchu vzlétly také italské, francouzské a bulharské stíhačky.
První incident se odehrál v pondělí, kdy musel let společnosti Wizz Air z Londýna do Sofie nouzově přistát v Budapešti. Další výhrůžky přišly v úterý a ve čtvrtek se jejich počet výrazně zvýšil. Do čtvrtka se podle dostupných údajů týkaly více než třiceti civilních letů. Incidenty pokračovaly také v pátek.
Nejméně pět letů ve čtvrtek doprovázely vojenské stíhačky. Bulharské letectvo vyslalo tři stroje k letadlům Ryanairu mířícím do Sofie z Madridu, Kodaně a Londýna. Francouzské stíhačky zase doprovodily let Aer Lingus z Dublinu do Říma, letadlo nakonec přistálo na vojenské základně Évreux západně od Paříže.
K žádnému z útoků se nikdo oficiálně nepřihlásil a úřady jejich původ veřejně nepřipsaly konkrétnímu pachateli ani nepotvrdily, že šlo o koordinovanou akci. Agentura AFP však upozorňuje, že ne všechny hrozby byly anonymní.
„Chceme vás zničit“
Výhrůžné zprávy zaslané na letiště v Římě a Sofii, do nichž nahlédla agentura AFP, však obsahovaly misogynní výroky a jejich autoři se označovali za „bojovníky Mužského státu“ (Male State). Podobnou hrozbu obdrželo také letiště v Birminghamu. Tam se odesílatelé podepsali jako Men's State.
„Všichni jste spolupachateli zločinného spiknutí, a proto vás chceme zničit,“ stálo ve zprávě podepsané Mužským státem, kterou viděla AFP. Následovala výhrůžka, že k výbuchu bomby na palubě dopravního letadla dojde za 60 minut.
Mužský stát je přitom skutečné hnutí. V roce 2016 ho na sociální síti VKontakte založil Vladislav Pozdňakov. Původně šlo o internetovou platformu zaměřenou na vztahy, postupně se však proměnila v extremistické hnutí založené na nacionalismu a misogynii, píše AFP.
Jeho členové v minulosti pořádali internetové kampaně proti ženám, feministkám i firmám, které například používaly v reklamách černošské modely. Skupina využívala také nacistickou symboliku a její příznivci obtěžovali a zastrašovali své odpůrce. Ruský soud označil hnutí v říjnu 2021 za extremistické a zakázal jeho činnost.
Pozdňakov se však od nynějších bombových hrozeb distancuje. Agentuře Reuters řekl, že Mužský stát už neexistuje a s výhrůžkami nemá nic společného. Kdokoli nyní v Evropské unii organizuje provokace pod touto značkou, podle něj jedná na vlastní pěst a pouze se zaštiťuje cizím jménem.
Pokračovatelé Mužského státu
Podle studie Mezinárodního centra pro boj proti terorismu však zákaz neznamenal konec aktivit hnutí. Jeho příznivci pokračují na síti Telegram pod názvem Male Legion (Mužská legie). Po začátku ruské invaze na Ukrajinu navíc začali otevřeně podporovat válku. Spojení této skupiny s aktuálními bombovými hrozbami však není prokázané.
Mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková ČTK řekla, že hrozby se týkaly devíti letů – čtyř příletů a pěti odletů. Letadla, na která mířily hrozby, policejní pyrotechnici za běžného provozu zkontrolovali na letištní ploše. Ještě před kontrolou letouny opustili cestující. Situace nijak neovlivnila provoz letiště.
Evropský komisař pro dopravu Apostolos Tzitzikostas uvedl, že je zatím příliš brzy na závěry o tom, zda spolu jednotlivé incidenty souvisejí. Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares naopak označil sérii incidentů za možný pokus o hybridní agresi a psychologickou válku.
Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA upozornila, že riziko jednotlivých falešných hrozeb je malé, jejich rostoucí počet však vytváří dodatečnou zátěž pro celý systém.
Podle Sorena Sorensena z Dánské obranné akademie může odklonění letadla stát miliony, zatímco odeslání falešného výhrůžného e-mailu prakticky nic, cituje ho španělský list El País.
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