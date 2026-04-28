„Dnes se rozhodne.“ Poslední pokus o záchranu velryby Timmyho

Tým dobrovolníků se na severu Německa připravuje na další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. Během úterý by ji chtěli dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře.
Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
Dobrovolníci chtějí velrybu transportovat na nákladním člunu, jehož část je možné zatopit. Běžně se na něm přepravují například lodě. Remorkéry ho z přístavu v Hamburku v pondělí dotáhly do Wismaru, nedaleko kterého keporkak v březnu uvázl. Do nákladového prostoru by chtěli ochranáři velrybu navést pomocí velkého a pružného pásu, který jí obtočí kolem těla.
Usnadnit to má i více než 100 metrů dlouhé koryto, které vyhloubili v předchozích dnech. Vede do hlubší části zátoky, do které se člun a remorkér snáze dostanou. „Dnes je den, kdy se rozhodne,“ řekl ministr životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Till Backhaus.
Už brzy ráno pokryli ochranáři Timmyho bílými plátny, která mají zvlhčit jeho kůži. Některá jsou napuštěná také hojivou zinkovou mastí. Součástí záchranného týmu jsou mimo jiné dobrovolníci z vodního záchranného sdružení DLRG a také odborníci, kteří stáli za akcí Free Willy (Zachraňte Willyho). Dosáhli toho, že se kosatka Keiko, která ztvárnila titulní roli ve slavném filmu z roku 1993, dostala z akvária do volného moře. Rok a půl po vypuštění nicméně zvíře uhynulo.
„Nechte ho být,“ vyzývají odborníci
Záchranné akce nyní financují chovatelka koní Karin Walterová-Mommertová a zakladatel řetězce s elektronikou Media-Markt Walter Gunz. Úřady už před časem všechny pokusy o záchranu velryby na rady odborníků vzdaly a aktivity soukromé iniciativy pouze tolerují.
Odborníci na mořskou biologii v posledních týdnech opakovaně vyzývali, aby lidé nechali keporkaka v klidu. Nové a nové pokusy o jeho záchranu kytovce podle nich jen stresují. I na dnešek připravovaná akce je podle nich pro zvíře nebezpečná, protože není jasné, jak bude reagovat. Mohlo by se i zranit.
Keporkakové se běžně vyskytují v Atlantském oceánu. Velryba zvaná Timmy ale přinejmenším od začátku března plula v Baltském moři. V noci na 23. března poprvé uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand nedaleko Lübecku. S lidskou pomocí se jí podařilo osvobodit a vyplout do hlubších vod. Krátce poté ale znovu uvázla, tentokrát nedaleko Wismaru. Díky zvýšení hladiny moře ale i napodruhé dokázala odplout.
Potřetí keporkak uvázl 31. března na písčině u ostrova Poel nedaleko Wismaru. Na stejném místě pak ležel téměř tři týdny. Minulý týden v pondělí velryba dokázala vyplout z mělčiny, zhruba po dvou hodinách ale znovu uvázla na místě opodál.
Zdravotní stav keporkaka není dobrý, podle odborníků je zesláblý. Velryba původně podle odhadů vážila 12 tun. Podle zvěrolékařů ztratila výraznou část hmotnosti, záchranáři ji ale nadále považují za schopnou transportu.
