Přeskočit na obsah
Benative
18. 8. Helena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

DNA po 30 letech odhalila vraha americké turistky. Senior se u soudu přiznal

ČTK

Jednaosmdesátiletý muž se v úterý u soudu v Německu přiznal, že před více než 30 lety znásilnil a zavraždil americkou turistku. Informovala o tom agentura DPA. Případ vraždy Amy Lopezové se podařilo vyřešit pomocí analýzy DNA, podezřelého policie zadržela letos v únoru v domově důchodců.

Soud, justice, projednání, žaloba, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
Reklama

Čtyřiadvacetiletá Američanka Lopezová byla v září 1994 jako turistka v západoněmeckém městě Koblenc. Tehdy 49letý Němec ji podle obžaloby vylákal na odlehlé místo v pevnosti Ehrenbreitstein. Tam ji spoutal, brutálně znásilnil a zavraždil. Tělo krátce po činu našly děti, které si na místě hrály.

Případ dlouho zůstával nevyřešený. Až díky novým metodám v analýze DNA se podařilo odhalit podezřelého. Muž, který žil v domově pro seniory, je od února ve vazbě. K soudu podle agentury DPA dorazil s chodítkem. Jeho právní zástupce soudu řekl, že se obžalovaný k činu plně doznává. Verdikt by mohl padnout na začátku září.

Mohlo by vás také zajímat: To tu ještě nebylo! Starosta Moskvy si zoufá po ukrajinských úderech

To tu ještě nebylo! Starosta Moskvy si zoufá po ukrajinských úderech | Video: X/NEXTA
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška by v Česku mohlo přibýt za 12 let asi 19 tisíc až 21 tisíc nových lékařů.
Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška by v Česku mohlo přibýt za 12 let asi 19 tisíc až 21 tisíc nových lékařů.
Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška by v Česku mohlo přibýt za 12 let asi 19 tisíc až 21 tisíc nových lékařů.

Mediků přibývá, kriticky ohrožené obory zůstávají. Někde vypomohou cizinci

Česko se léta potýká se stárnutím lékařů a jejich nedostatkem v určitých oborech. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a jeho kolegy ze školství Roberta Plagy (za ANO) se však podařilo navýšit počty nových mediků i studujících nelékařských oborů. Poohlížet se po posilách z ciziny ale Vojtěch ve velkém neplánuje, i když se do Česka chystají třeba sestřičky z Filipín.

Russian President Putin visits Novosibirsk
Russian President Putin visits Novosibirsk
Russian President Putin visits Novosibirsk

ŽIVĚ Parlamentní volby v září nebudou svobodné, Kreml si výsledek objedná, míní expert

Zářijové parlamentní volby v Rusku nebudou svobodné, soutěživé ani spravedlivé a jejich oficiální výsledek vznikne na objednávku Kremlu. Přesto mohou být důležité, protože data získaná z hlasování mohou ukázat, zda režim ruského prezidenta Vladimira Putina ve společnosti výrazněji ztrácí podporu. Politický geograf Michael Romancov z Univerzity Karlovy to řekl v rozhovoru s ČTK.

„Prší, vážení, prší. Děkujeme Jezulátku.
„Prší, vážení, prší. Děkujeme Jezulátku.
„Prší, vážení, prší. Děkujeme Jezulátku.

Sliboval modlitbu a zapršelo. Babiš se zapsal po bok politiků, kteří vládnou počasí

„Prší, vážení, prší. Děkujeme Jezulátku. Minulý týden na Slapech, co jsem říkal? Že se budu modlit. Takže jsem se modlil, dobře. Prší a vypadá to na celý týden.“ Takhle se pochlubil euforický Andrej Babiš na jednom ze svých videovzkazů občanům. Mohl premiér nejvíce ateistické země v Evropě opravdu vymodlit déšť? A nedělá ze sebe „lžiproroka“?

Reklama
Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax
Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax
Canada's PM Carney meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy in Halifax

Zelenskyj navrhl Chmaru na ministra obrany. Dosud vedl tajnou službu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj předložil parlamentu návrh jmenovat Jevhena Chmaru ministrem obrany. Hlasování se uskuteční již ve středu 19. srpna, uvedl server RBK-Ukrajina s odvoláním na opozičního poslance Jaroslava Železňaka. Hlasovat se podle něj má i o ministrovi zahraničí Andriji Sybihovi.

Reklama
Reklama
Reklama