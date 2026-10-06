Dlužil peníze, a proto zradil. Německo řeší obří skandál, zatčen exšéf rozvědky

Německá policie zatkla bývalého ředitele spolkové rozvědky (BND) Augusta Hanninga. Je vyšetřován pro podezření ze zrady a špionáže. Zatčen byl také bývalý vedoucí jeho kanceláře. Hanning měl prý prodávat tajné dokumenty určené pro zpravodajské oddělení Spolkového kancléřství. Německá média nyní řeší, zda Hanning pracoval pro Rusko, Čínu nebo jiný stát. Za jeho zradou stojí nejspíš finanční obtíže.
Hanninga v úterý zatkla kriminální policie v jeho domě v Nordwalde u Münsteru. Současně byl v Bavorsku zatčen jeho bývalý vedoucí kanceláře Manfred D., který v BND pracoval až do jara 2026. Sám Hanning šéfoval rozvědce v letech 1998 až 2005.
Manfred D. měl prý Hanningovi nejméně do roku 2022 za úplatu dodávat přísně tajné materiály určené mimo jiné pro zpravodajské oddělení spolkového kancléřství. Hanning dokumenty údajně využíval ve své soukromé poradenské činnosti, případně při komunikaci se zahraničním agentem.
Deník Welt píše, že existovalo podezření, že Hanning mohl být informátorem ruské rozvědky. Deník Süddeutsche Zeitung zase uvádí, že bezpečnostní analýza, kterou měl z tajných podkladů zpracovat pro cizí službu, se Ruska netýká. Bild píše, že Hanning po odchodu z BND působil jako konzultant s vazbami na Rusko i Čínu. Týdeník Spiegel psal už v roce 2023 o vazbách na pochybné podnikatele a o stopách vedoucích do Ruska.
Hanning měl dlouhodobé finanční problémy. Byl v exekuci kvůli působení v dozorčí radě lotyšské PNB Banka (dříve Norvik). Banka patřila britsko-ruskému podnikateli Grigoriji Guselnikovovi a byla vnímána jako rizikový ústav spojovaný s praním špinavých peněz a podezřelými převody kapitálu. V roce 2019 Evropská centrální banka (ECB) označila banku za selhávající a odebrala jí licenci.
Insolvenční správce banky zažaloval členy dozorčí rady za porušení péče řádného hospodáře a škodu ve výši přibližně 32 milionů eur. Lotyšské soudy rozhodly o zabavení majetku odpovědných osob. Německé soudy (včetně Spolkového soudního dvora) lotyšský rozsudek uznaly, což vedlo k tomu, že Hanningovi byla obstavena značná část jeho majetku, včetně důchodu.
Německé orgány nyní prověřují hypotézu, zda Hanningova finanční tíseň nebyla spouštěčem pro vynášení utajovaných informací BND za úplatu.
Pokud se obvinění potvrdí u soudu, půjde o největší skandál v historii BND od odhalení Heinze Felfeho v roce 1961. Tehdejší šéf kontrašpionáže BND byl deset let agentem sovětské KGB, které předal přes 15 tisíc tajných dokumentů a prozradil identitu více než 100 amerických a západoněmeckých agentů působících za železnou oponou.
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