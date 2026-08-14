Dlouhá sucha v Římě odhalila pozůstatky Neronova mostu, starého přes 2000 let

Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery, díky čemuž se nedaleko Andělského hradu v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu. Informovala o tom agentura AP.
Stavba známá jako Neronův most, nesoucí jméno po římském císaři vládnoucím v letech 54 až 68 našeho letopočtu, kdysi spojovala centrum Říma s pravým břehem Tibery.
„Nero je nejznámější osobností spojenou s touto oblastí, protože právě v Neronově cirku, kde se dnes nachází Vatikán, byl umučen apoštol Petr,“ uvedla Antonella Boniniová, archeoložka z římského úřadu pro ochranu kulturního dědictví.
„Odborníci však považují most za starší (než z Neronovy doby) a podle nich jej nechal postavit císařův strýc Caligula,“ dodala s tím, že konstrukce existovala už v roce 39 našeho letopočtu.
Průtok Tibery klesl pod 80 kubických metrů za sekundu, což je asi polovina historického červencového průměru, řekl Giovanni Giganti z centra pro vodní hospodářství římské služby civilní ochrany. „Čelíme závažné vodní krizi. A je to krize, která je způsobena také tím, že jsme sice tuto zimu měli celkem hojné srážky, ale následná období sucha byla poměrně dlouhá,“ dodal.
Císař Nero (37-68 našeho letopočtu) pocházel s julsko-klaudijské dynastie, jehož vláda bývá spojována s kulturním rozvojem, ale také s tyranií.
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