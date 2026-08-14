Přeskočit na obsah
Benative
14. 8. Alan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Dlouhá sucha v Římě odhalila pozůstatky Neronova mostu, starého přes 2000 let

ČTK

Několik týdnů prakticky bez deště způsobilo výrazný pokles hladiny římské Tibery, díky čemuž se nedaleko Andělského hradu v řece ukázaly pozůstatky starověkého mostu. Informovala o tom agentura AP.

Italy Extreme Weather Drought
Z koryta řeky Tibery v Římě vystupují v důsledku sucha trosky starověkého římského Neronova mostu (čtvrtek 13. srpna 2026).Foto: CTK – Gregorio Borgia
Reklama

Stavba známá jako Neronův most, nesoucí jméno po římském císaři vládnoucím v letech 54 až 68 našeho letopočtu, kdysi spojovala centrum Říma s pravým břehem Tibery.

„Nero je nejznámější osobností spojenou s touto oblastí, protože právě v Neronově cirku, kde se dnes nachází Vatikán, byl umučen apoštol Petr,“ uvedla Antonella Boniniová, archeoložka z římského úřadu pro ochranu kulturního dědictví.

Související

„Odborníci však považují most za starší (než z Neronovy doby) a podle nich jej nechal postavit císařův strýc Caligula,“ dodala s tím, že konstrukce existovala už v roce 39 našeho letopočtu.

Průtok Tibery klesl pod 80 kubických metrů za sekundu, což je asi polovina historického červencového průměru, řekl Giovanni Giganti z centra pro vodní hospodářství římské služby civilní ochrany. „Čelíme závažné vodní krizi. A je to krize, která je způsobena také tím, že jsme sice tuto zimu měli celkem hojné srážky, ale následná období sucha byla poměrně dlouhá,“ dodal.

Reklama
Reklama

Císař Nero (37-68 našeho letopočtu) pocházel s julsko-klaudijské dynastie, jehož vláda bývá spojována s kulturním rozvojem, ale také s tyranií.

Mohlo by vás také zajímat: Změna klimatu dotírá na jednu z ikon severní Itálie - ikonický Parmigiano Reggiano

Změna klimatu dotírá na jednu z ikon severní Itálie - ikonický Parmigiano Reggiano | Video: Reuters
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Václav Havel
Václav Havel
Václav Havel

Cenu Václava Havla budou letos organizovat nadace Vize 97 a Charty 77

Letošní Cenu Václava Havla za lidská práva bude organizovat Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 spolu s Nadací Charty 77, která se podílela i na pořádání jeho předchozích ročníků s Knihovnou Václava Havla. Garantem ocenění udělovaného od roku 2013 zůstane Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Havlova knihovna už spoluorganizátorem nebude. V tiskové zprávě to v pátek uvedli zástupci nadací.

Vysoké teploty samy o sobě nejsou jediným problémem. Důležitý je stav krajiny, která v horku přichází o vodu a tím i o část schopnosti přirozeně se ochlazovat.
Vysoké teploty samy o sobě nejsou jediným problémem. Důležitý je stav krajiny, která v horku přichází o vodu a tím i o část schopnosti přirozeně se ochlazovat.
Vysoké teploty samy o sobě nejsou jediným problémem. Důležitý je stav krajiny, která v horku přichází o vodu a tím i o část schopnosti přirozeně se ochlazovat.

V sevření tepelné pokličky: Co nám léto ukázalo a jaký bude podzim

Vlny veder a rekordní teploty jsou jen část příběhu. Horko letos v Evropě doprovází vysychající půda, nízké průtoky řek a rozsáhlé požáry. Odborníci upozorňují, že důležitější než jednotlivé rekordy je délka a četnost horkých epizod. A ani pro další týdny zatím není důvod očekávat rychlý návrat k teplotnímu normálu.

Clacton by-election, triggered by Britain's Reform UK party leader Nigel Farage's own resignation
Clacton by-election, triggered by Britain's Reform UK party leader Nigel Farage's own resignation
Clacton by-election, triggered by Britain's Reform UK party leader Nigel Farage's own resignation

Farage zvítězil v doplňovacích volbách, vrátí se do parlamentu

Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage vyhrál doplňovací volby v jihoanglickém přímořském letovisku Clacton, a vrátí se tak do britského parlamentu, informuje BBC. Politik v červenci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama