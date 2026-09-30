Dlažební kostky, hořící stromy. Studentské protesty se zvrhly v čirou agresi

Francouzská policie v úterý zadržela přes čtyři stovky většinou nezletilých osob. Studentské blokády a protesty na středních školách totiž vyústily ve střety s policií. Studenti zapalovali odpadkové koše či stromy a vrhali dlažební kostky nebo granáty se slzným plynem. Policie podle agentury AFP reagovala použitím obušků a slzného plynu.
Improvizované zápalné zbraně, vysoko stoupající plameny a křičící davy. Video výmluvně ukazuje, jak studentské protesty proti škrtům v rozpočtu, nedostatku učitelů a přeplněným třídám nabraly na mnoha místech agresivní spád.
Demonstrace vypukly minulý týden v Paříži. Postupně se z hlavního města rozšířily po celé Francii. Střety mezi mladými a policií se tak podle médií odehrály v Lille, Bordeaux, Rennes, Nantes nebo v druhém největší městě v zemi, v Marseille.
Například v úterý podle The Guardian středoškoláci v severofrancouzském Lille zapálili popelnice a házeli na policii láhve, dlažební kostky a jiné předměty.
Policisté odpověděli slzným plynem poté, co demonstranti poničili několik autobusových zastávek a reklamních ploch.
The Guardian dále přiblížil, že při úterních střetech úřady zaznamenaly sedm případů, kdy někdo po policistech hodil kyselinu chlorovodíkovou. Celkem bylo zraněno téměř 50 policistů.
„Po celé zemi bylo zadrženo 440 lidí. Konečný počet ještě neznáme,“ sdělil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez stanici BFM TV.
Ministr vnitra se pustil do demonstrantů
„Nic neospravedlňuje to, aby lidé přicházeli demonstrovat k institucím s maskami či zakrytými tvářemi, vyzbrojeni předměty, a čekali na zásah bezpečnostních složek jen proto, aby na ně mohli zaútočit,“ vymezil se vůči agresorům Nuňez.
Již v pondělí před možnou eskalací varoval francouzský premiér Sébastien Lecornu. Na síti X napsal: „Ohňostroje, požáry, násilí v blízkosti středních škol: nic neospravedlňuje ohrožování studentů, zaměstnanců škol ani policistů.“
Ve Francii v úterý demonstrovali podle AFP rovněž státní zaměstnanci včetně hasičů proti poklesu kupní síly a ve snaze dosáhnout zvýšení platů. Na výzvu odborů chtěli vyvinout tlak na vládu, která se tento týden chystá předložit návrh státního rozpočtu na příští rok.
Podle ministerstva školství protesty či jiné narušení výuky v úterý zasáhly 400 z celkových zhruba 3700 škol v zemi.