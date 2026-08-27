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Zahraničí

Divoký den v Ceutě. Brutální útok migrantů na neozbrojené vojáky zažehnul jiskru

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Zničené vojenské vozidlo, zranění vojáci i varovné výstřely. To je výsledek útoku skupiny čtyřiceti migrantů na neozbrojenou patrolu španělských vojáků v Ceutě. Vozidlo zasypali kamením v brzkých ranních hodinách a poté pronásledovali vojáky, kteří se snažili zachránit ústupem. Dav v Ceutě se následně vydal směrem k plážím, kde se zdržují migranti.

Migrants seek asylum in Ceuta after crossing from Morocco
Migranti v Ceutě (ilustrační foto).Foto: Reuters
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Na pomoc armádě musela vyrazit tři vozidla Národní policie a četnictva. Těm se podařilo vojáky zachránit a zatknout dvanáct podezřelých ve věku 35 až 40 let, všechny marocké národnosti. Zbytek uprchl. Během operace padly varovné výstřely s cílem skupinu útočníků zastrašit a rozprášit.

Čtyři vojáci utrpěli různě vážná zranění. Podle médií šlo o tak intenzivní útok, že jen včasný příjezd posil zachránil vojákům život. „Doslova je drtili,“ popsal deníku El Faro de Ceuta zdroj, který byl přítomen incidentu. Deník zveřejnil i záběry zdevastovaného armádního terénního vozidla.

Sjednocená asociace španělských vojáků upozornila, že vojáci jsou nasazeni bez jasného mandátu k použití síly. „Armáda nemůže být vyslána na mise tohoto druhu bez dostatečných zdrojů, výcviku a právní podpory,“ kritizuje asociace v prohlášení. Armádě v Ceutě nicméně chybí jasný rámec, který by jí umožňoval uplatňovat právo na sebeobranu v případě útoků nebo situací bezprostředního rizika.

V Ceutě už několikátý den pokračují protesty obyvatel proti pokračující přítomnosti tisíců migrantů, kteří překročili hranice během masivní imigrační vlny 30. července. Tisíce obyvatel protestují především v místech, kam chtějí úřady migranty přesunout, a také před budovou vládního zmocněnce.

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„Ceuta nesmí padnout“

Dav nosil španělské vlajky, skandoval hesla jako „Ceuta nesmí padnout“ a urážky na adresu socialistického premiéra Pedra Sáncheze.

V úterý několik stovek lidí vtrhlo do hotelu, kde se měl ubytovat vládní delegát z Madridu. Na místě se ale nacházel jen ministr hospodářství Carlos Cuerpo, který se stal terčem verbálních útoků davu.

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Ve středu část demonstrantů pronikla na pláž, kde přebývají migranti, a zdemolovala jejich improvizované příbytky.

Když se ve městě ve čtvrtek rozšířila zpráva o útoku na vojáky, část radikálnějších demonstrantů se přesunula přímo k pobřežním plážím, kde se nacházeli někteří migranti. Kvůli hrozbě přímého střetu mezi davem a migranty musela pořádková policie dav rozehnat obušky, slzným plynem, a dokonce i varovnými výstřely.

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Podle deníku ABC tak hrozí reálné nebezpečí, že frustrovaní obyvatelé Ceuty vezmou situaci do vlastních rukou. „Ve vzduchu visí záměr vzít věci do vlastních rukou. Bezmoc, kterou obyvatelé vyjadřovali před několika dny, jako by ustupovala temné atmosféře, plné hněvu.“ 

Novinář ABC popisuje, že lidé se organizují pomocí whatsappových skupin, z nichž některé mají tisíce členů.

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