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Zahraničí

Divoká střelba na gastrofestivalu: nejméně dva mrtví, zraněné je i dvouleté dítě

ČTK

Při střelbě v americkém městě Seattle zemřeli nejméně dva lidé. Dalších pět osob, včetně dvouletého dítěte, utrpělo zranění. Informovala o tom americká média.

Seattle Shooting
Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. "Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky," dodal.Foto: AP – Lindsey Wasson
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Ke střelbě došlo v neděli kolem 18:00 místního času (pondělí 3:00 SELČ) na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Policie zahájila vyšetřování a vyzvala, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu podle médií zatím zůstává nejasný.

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Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. "Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky," dodal.

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