Divoká střelba na gastrofestivalu: nejméně dva mrtví, zraněné je i dvouleté dítě

Při střelbě v americkém městě Seattle zemřeli nejméně dva lidé. Dalších pět osob, včetně dvouletého dítěte, utrpělo zranění. Informovala o tom americká média.
Ke střelbě došlo v neděli kolem 18:00 místního času (pondělí 3:00 SELČ) na gastronomickém festivalu Bite of Seattle. Policie zahájila vyšetřování a vyzvala, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu podle médií zatím zůstává nejasný.
Jeden ze svědků uvedl, že na místě bylo mnoho lidí a střelba vyvolala značný chaos. "Lidé se schovávali, strkali se, padali na zem, převracely se kočárky," dodal.
ŽIVĚ Ropa výrazně zlevňuje. Díky nadějím na řešení konfliktu na Blízkém východě
Ceny ropy zahájily týden výrazným poklesem. Přerušení amerických úderů na Írán vyvolalo naděje na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě, napsala agentura Reuters.
Kvalitní hráč, ale jako člověka ho neuznávám, pálí kouč. Český talent popudil výlevem
Nadějný útočník Radek Šiler, známý i z českých mládežnických reprezentací, navázal v nejvyšší slovenské lize na vydařenou minulou sezonu. Hned v prvním klání aktuálního ročníku otevřel další střelecký účet. Jenže ukázal i svou temnou stránku.
Odyssea rozdmýchala nečekaný trend. Proč pražské kino IMAX láká diváky z celé Evropy?
Sál Cinema City na pražské Floře je beznadějně vyprodaný, sjíždí se do něj takřka celá Evropa. Promítá totiž ze sedmdesátimilimetrového IMAX pásu Nolanovu Odysseu. Prozřetelný tah - nevyhazovat během digitální revoluce analogovou technologii - teď díky britskému filmovému megahitu o králi řecké Ithaky sklízí ovoce.
„Tyto automobilky nás oškubaly.“ Čínských aut bez náhradních dílů v Rusku přibývá
Přišly a zase odešly. Tak by se dala stručně shrnout krátká epizoda mnoha čínských automobilových značek na ruském trhu. Bez ohledu na to, že je ze země vysokými cly vypudili sami Rusové, je zarážející, jak důkladně za sebou Číňané zametli.
Nejdou vašim potomkům počty? Pomoci může doučování pod dohledem umělé inteligence
Český start-up Learniva nabízí digitální platformu pro jednodušší zvládnutí matematiky. Tento předmět vyšel z projektu Minisčítání Českého statistického úřadu jako největší školní strašák – takto ho označila zhruba pětina žáků. Novinka na trhu výukových pomůcek přináší možnost ukázat žákům nebo rodičům chybu při řešení úlohy, pokud výsledek nevyšel správně.