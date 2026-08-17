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Zahraničí

Divoká Etna stále zlobí. Nové erupce omezují i lety z Prahy na Sicílii

ČTK

Letiště v sicilské Katánii v pondělí opět omezilo provoz kvůli popelu z nedaleké sopky Etna, jejíž erupce narušuje dopravu na tomto mezinárodním letišti už více než týden. V pondělí provozovatel letiště oznámil, že do 14:00 je v Katánii povoleno přistávat pouze pěti letadlům za hodinu. Odlety omezeny nejsou, informují místní média.

Mount Etna eruption disrupts Sicily air travel as hundreds of flights are cancelled or rerouted
V neděli odpoledne ale erupce Etny opět zesílila a stupeň nebezpečí byl opět zvýšen na červený.Foto: REUTERS – GIUSEPPE DI STEFANO
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Letiště v Katánii částečně obnovilo provoz po několikadenní úplné uzavírce až v sobotu odpoledne poté, co se změnilo počasí a Národní institut pro geofyziku a vulkanologii snížil stupeň výstrahy z nejvyššího červeného na oranžový.

Mount Etna ash keeps Catania airport shut, disrupting summer travel
Letiště v Katánii fungovalo v omezeném režimu od předminulé soboty a pak se na několik dnů zcela uzavřelo. Dopady to mělo i na letecké spojení s Prahou.Foto: REUTERS – Matteo Minnella

Předtím neustálý vítr ze severu přinášel popel ze sopky přímo na Katánii. V neděli odpoledne ale erupce Etny opět zesílila a stupeň nebezpečí byl opět zvýšen na červený.

Letiště v Katánii fungovalo v omezeném režimu od předminulé soboty a pak se na několik dnů zcela uzavřelo. Dopady to mělo i na letecké spojení s Prahou.

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Provoz letiště v Katánii bývá kvůli erupcím Etny omezen několikrát do roka, nynější situaci ale označil jeho provozovatel za jednu z nejhorších za 20 let, a to kvůli délce trvání omezení a uzavření provozu.

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Etna je nejaktivnější sopkou v Evropě, doutná prakticky neustále. Má několik hlavních a na 300 menších kráterů, z nichž také vyvěrá horká pára a plyny. Sopka vysoká přes 3000 metrů je přitom oblíbeným cílem turistů. Na její svahy se pořádají výlety a na jejím úpatí se daří mimo jiné vinné révě. Od roku 2013 je Etna zapsána na seznamu přírodních památek Světového dědictví UNESCO.

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