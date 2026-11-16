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Zahraničí

Čtrnáctiletá Češka se těžce zranila po srážce s jiným lyžařem. Ten z místa ujel

ČTK
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V Rakousku utrpěla těžká zranění 14letá Češka, která se na svahu srazila s jiným lyžařem, který z místa ujel. O incidentu, který se stal v neděli v tyrolském středisku Stubaier Gletscher, v pondělí informoval deník Münchner Merkur.

Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.Foto: Thinkstock
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Dívka sjížděla modrou sjezdovku. V její spodní části došlo ke srážce, po které Češka zůstala ležet na okraji sjezdovky.

Druhý lyžař po kolizi neupadl a pokračoval v jízdě, aniž by zkontroloval stav dívky. Policie po něm nyní pátrá a veřejně ho vyzvala, aby se přihlásil.

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Češce poskytli první pomoc rodina a ostatní lyžaři. Přivolaní záchranáři ji následně letecky dopravili na univerzitní kliniku v Innsbrucku.

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