Dívka, která v 15 letech odešla za Islámským státem, se nesmí vrátit do Británie

Britský nejvyšší soud v pátek rozhodl, že Shamima Begumová, která se v 15 letech přidala v Sýrii k teroristické organizaci Islámský stát, se nesmí vrátit do Británie, kde se narodila. Soud již dříve Begumové odebral britské občanství. Nový verdikt odůvodnil tím, že Begumová představuje bezpečnostní hrozbu, uvedla agentura Reuters.

"Pokud zásadní veřejný zájem - v tomto případě bezpečnost veřejnosti - znemožňuje spravedlivé projednání případu, pak jej soudy nemohou projednat," uvedl soudce nejvyššího soudu, citovaný agenturou Reuters.

Odvolací soud v minulosti rozhodl, že Begumové se dostane spravedlivého posouzení případu jen v Británii, dnešní verdikt nejvyššího soudu však předchozí rozhodnutí zvrátil. Begumová se může sice odvolat proti odebrání občanství z roku 2019, ale nemůže tak učinit v Británii, vysvětluje Reuters.

Begumová se narodila v Británii bangladéšským rodičům. V roce 2015 odjela spolu se dvěma spolužačkami z Londýna, přes Turecko se dostaly do Sýrie, kde se Begumová provdala za bojovníka Islámského státu.

V únoru 2019 Begumovou v jednom z uprchlických táborů objevili britští novináři, kterým tehdy těhotná žena řekla, že chce zpět do Británie. Všechny tři děti, které Begumová na Blízkém východě porodila, zemřely. Begumová je v současnosti zadržovaná v táboře v Sýrii.

Osud Shamimy Begumové se stal v Británii předmětem vášnivých debat. Podle některých přišla o nárok na britské občanství v okamžiku, kdy se přidala k teroristické organizaci. Podle jiných by ale neměla zůstat bez státní příslušnosti a místo toho by se měla vrátit do Británie a zodpovídat se před soudem ze svých činů.