Disciplinární orgán PiS rozhodl o vyloučení 40 politiků kolem Morawieckého

Disciplinární orgán polské opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) rozhodl o vyloučení 40 politiků včetně bývalého premiéra Mateusze Morawieckého, kteří letos vytvořili nejprve skupinu nazvanou Rozvoj Plus (Rozwój Plus) a nedávno Morawiecki oznámil i vznik nové parlamentní frakce. Informovala o tom ve čtvrtek agentura PAP nebo stanice TVN24.
Disciplinární orgán došel k závěru, že všech 40 politiků závažně porušilo stanovy strany PiS tím, že opustili její parlamentní klub a vstoupili do nové parlamentní frakce, uvedl jeden z mluvčích strany Karol Karski. Politici už podle něj byli vyrozuměni e-mailem a mají sedm dní na to, aby se proti rozhodnutí odvolali. Po uplynutí této doby - pokud se neodvolají - přestanou být členy PiS, sdělil Karski.
Čtvrteční rozhodnutí se týká 38 poslanců a dvou senátorů této národně-konzervativní strany. V případě Morawieckého disciplinární orgán podle Karského také shledal, že "3. srpna veřejně oznámil vznik nové politické strany, která konkuruje straně Právo a spravedlnost". Morawiecki na začátku srpna uvedl, že novou stranu založí do 15. října.
Podle serveru Notes from Poland expremiér představil vizi umírněnější, středopravicové strany, která by se zaměřila na ekonomický rozvoj raději než na "ideologické spory" o interrupce nebo manželství pro páry stejného pohlaví. Morawiecki ale zároveň prohlásil, že si zachovává nekompromisní postoj k migraci a také vyloučil spolupráci se současným premiérem Donaldem Tuskem, napsal web.
Rozhodnutím disciplinárního orgánu tak spěje do finále rozkol v největší polské opoziční straně, který podle médií vyvolal vnitřní mocenský boj a neshoda mezi Morawieckým a předsedou PiS Jaroslawem Kaczyńským ohledně stranické taktiky před parlamentními volbami, které budou příští rok. Kaczyński prosazuje větší orientaci na krajně pravicová témata, Morawiecki naopak sázel na posun PiS do středu. Morawiecki a jeho příznivci založili na jaře skupinu Rozvoj Plus a ani ultimátum šéfa PiS, že budou vyloučeni, je nepřimělo ji rozpustit.
Na konci července Morawiecki oznámil vznik nové parlamentní frakce se 40 zákonodárci. Na stránkách dolní komory parlamentu - Sejmu - už je nyní veden jako člen tohoto klubu. PiS tak přestal mít v Sejmu největší frakci. Tu má nově Občanská koalice premiéra Tuska se 156 členy, PiS má druhý nejpočetnější klub se 147 členy a třetí je nová Morawieckého skupina.
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