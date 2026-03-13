Díky za Orešnik, vzkázal Putinovi běloruský prezident. Nákup vyšel dráž, než čekal

Bělorusko od Ruska koupilo raketový systém Orešnik, řekl dnes podle běloruské tiskové agentury Belta běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické.
"Děkujeme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, jde o jeho osobní pomoc. Požádal jsem ho a on to udělal. A navíc jsme zaplatili penězi. Děkuji," řekl Lukašenko. Přitom připustil, že koupě Orešniku byla "trochu dražší".
Bělorusko je spojencem Ruska, které přes čtyři roky vede invazi proti Ukrajině. V roce 2023 se Minsk a Moskva dohodly na rozmístění ruských taktických jaderných zbraní na běloruském území. Loni v prosinci Moskva oznámila, že v sousední zemi zařadila systém Orešnik do bojové služby.
V boji ruská armáda Orešnik v nejaderné verzi poprvé použila v listopadu 2024 při útoku na ukrajinské Dnipro. Letos v lednu pak tato střela zasáhla oblast západoukrajinského Lvova. Podle ruského ministerstva obrany šlo o reakci na pokus Ukrajinců zaútočit na konci loňského roku drony na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev takovou snahu popřel.
Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Orešnik (v překladu Líska) není možné zachytit a že raketa má ničivou sílu srovnatelnou s jadernou zbraní. Její odhadovaný dolet je až 5500 km, což znamená, že má na dosah takřka celou Evropu.
Západní experti nicméně mnohá tvrzení o ničivosti tohoto hypersonického systému zpochybňují. Putin loni v červnu každopádně uvedl, že Rusko výrobu orešniků zrychluje.
