13. 3. Růžena
Zahraničí

Díky za Orešnik, vzkázal Putinovi běloruský prezident. Nákup vyšel dráž, než čekal

Zahraničí,ČTK

Bělorusko od Ruska koupilo raketový systém Orešnik, řekl dnes podle běloruské tiskové agentury Belta běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické.

FILE PHOTO: World Atomic Week forum held in Moscow
"Děkujeme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, jde o jeho osobní pomoc. Požádal jsem ho a on to udělal. A navíc jsme zaplatili penězi. Děkuji," řekl Lukašenko.
"Děkujeme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, jde o jeho osobní pomoc. Požádal jsem ho a on to udělal. A navíc jsme zaplatili penězi. Děkuji," řekl Lukašenko. Přitom připustil, že koupě Orešniku byla "trochu dražší".

Bělorusko je spojencem Ruska, které přes čtyři roky vede invazi proti Ukrajině. V roce 2023 se Minsk a Moskva dohodly na rozmístění ruských taktických jaderných zbraní na běloruském území. Loni v prosinci Moskva oznámila, že v sousední zemi zařadila systém Orešnik do bojové služby.

V boji ruská armáda Orešnik v nejaderné verzi poprvé použila v listopadu 2024 při útoku na ukrajinské Dnipro. Letos v lednu pak tato střela zasáhla oblast západoukrajinského Lvova. Podle ruského ministerstva obrany šlo o reakci na pokus Ukrajinců zaútočit na konci loňského roku drony na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina. Kyjev takovou snahu popřel.

Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že Orešnik (v překladu Líska) není možné zachytit a že raketa má ničivou sílu srovnatelnou s jadernou zbraní. Její odhadovaný dolet je až 5500 km, což znamená, že má na dosah takřka celou Evropu.

Západní experti nicméně mnohá tvrzení o ničivosti tohoto hypersonického systému zpochybňují. Putin loni v červnu každopádně uvedl, že Rusko výrobu orešniků zrychluje.

Záběry ukazují útok raketou Orešnik na Lvov | Video: X/OSINTdefender
FILE PHOTO: U.S. Secretary of State Rubio visits Slovakia
ŽIVĚ Napišme spíš Putinovi, ne Zelenskému. Opozice odmítla Ficovu ropnou výzvu

Slovenský premiér Robert Fico navrhl parlamentním stranám dopis, kterým by společně požádaly ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o obnovení dodávek ropy přes Ukrajinu. Opozice iniciativu odmítla a její vůdce Michal Šimečka ohlásil dopis adresovaný ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby Moskva přestala bombardovat ropnou infrastrukturu a zabíjet lidi na Ukrajině.

FILE PHOTO: Mojtaba Khamenei visits Hezbollah's office in Tehran
ŽIVĚ Modžtaba Chameneí byl údajně zraněn a znetvořen, uvedl americký ministr obrany

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl v pátek na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce.

