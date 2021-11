Lidé si na smrt zvykli. Na Ukrajině nevěří vakcínám ani lékaři, tvrdí bývalý náměstek

Ukrajina kolabuje pod zatím nejhorší vlnou pandemie koronaviru. V přepočtu na obyvatele má dokonce jednu z nejvyšších úmrtností na světě, přesto se lidé až teď začínají pomalu očkovat. "Rusko na nás útočí dezinformacemi o vakcínách, ale mnoho chyb udělala i naše vláda," říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz Pavlo Kovtonyuk, bývalý náměstek ministra zdravotnictví.

Na Ukrajině denně přibývá okolo 23 tisíc nově nakažených a umírá přes 700 lidí…

Ano, nemocnice jsou už teď v některých regionech přeplněné, lidé se také léčí doma. Řada neziskových organizací lidem dodává kyslík domů. Situace začíná stagnovat, takže se nápor mírně snižuje. Ale nejhorší je obrovská úmrtnost. Počty nově nemocných nejsou rekordní, Británie nebo Španělsko měly vyšší čísla, ale čísla hospitalizací a úmrtí patří momentálně k nejhorším na světě. Jsme na tom podobně jako Rumunsko.

Proč je úmrtnost tak vysoká, když čísla nově nakažených nejsou rekordní?

Kdybych to měl shrnout, tak protože lidé nejsou naočkovaní. Víme, že varianta delta je vážnější, lidé častěji končí v nemocnici a mají horší průběh. Nejsmutnější je, že Ukrajina je nejméně proočkovanou zemí v Evropě, a teď na to doplácíme.

Proč je podle vás naočkováno jen dvacet procent populace, když má Ukrajina celou škálu vakcín, včetně čínských nebo západních?

Dvacet procent je to až teď po velkém nárůstu očkování, předtím to bylo ještě mnohem méně. Lidé jsou neochotní nechat se vakcinovat i kvůli sérií špatných rozhodnutí naší vlády. Důležité je i to, že jsme uprostřed geopolitického očkovacího boje.

Pavlo Kovtonyuk Foto: Pavlo Kovtonyuk Pavlo Kovtonyuk v letech 2016 až 2019 pracoval jako náměstek ukrajinského ministra zdravotnictví a vedl reformu zdravotnictví. Nyní působí v kyjevském think-tanku Centrum veřejného zdraví Ukrajiny, který spoluzaložil.

Jaké chyby tedy udělala ukrajinská vláda?

Vláda učinila řadu hloupých rozhodnutí. V roce 2020 jsme například měli fond, kde byly peníze určené na boj s pandemií. Ale protože tehdy nebylo, na co je využít, tak je kabinet přesunul a použil na stavbu silnic, což je naprosto neuvěřitelné. A to proto, že je to oblíbený projekt prezidenta Volodymyra Zelenského.

Převedené peníze vláda už potom nevrátila a ani se nesnažila vakcíny sehnat. Takže v době, kdy EU začala očkovat, my jsme teprve podepsali první smlouvu na dodávku vakcín. V březnu, tři měsíce po EU, jsme měli dost vakcín, abychom mohli začít očkovat. A vláda udělala další chybu, kdy okopírovala vakcinační plán zemí západní Evropy, podle kterého se očkuje postupně od nejrizikovějších kategorií. Ale to funguje, jen když je o očkování velký zájem.

Na Ukrajině tomu tak nebylo. Hodně lidí se chtělo vakcinovat, ale nemohli, zatímco ti, co se mohli podle plánu očkovat, včetně lékařů, se očkovat nechtěli. Lékaři chtěli počkat na Pfizer, který jim vláda slíbila. A takhle to bylo tři měsíce až do června, kdy to konečně otevřeli pro všechny. Ztratili jsme strašně moc času a bylo jasné, že se nestihneme připravit, než sem dorazí varianta Delta.

Zmínil jste, že situaci zkomplikovala i geopolitická situace Ukrajiny…

EU rozjela očkovací kampaň společně, což pomohlo na každé úrovni. Už jenom objednání a zajištění vakcín bylo snazší. Ale ovlivnilo to i vnímání lidí. Když vím, že lidé ve všech ostatních zemí EU mají stejné vakcíny, mám z toho větší pocit bezpečí.

Na Ukrajině jsme odmítli vakcíny z Ruska, což naše vláda udělala dobře. Ale máme vakcíny z Číny, z Indie, které jsou v pořádku, ale je velmi těžké je prodat populaci. Právě tahle vakcínová diplomacie věci hodně zkomplikovala. Myslím, že se EU nezachovala dobře. Ukrajina přece patří mezi země, které do EU chtějí vstoupit, a kdyby nás a balkánské země přibrala k vakcínové dohodě, nic špatného by se nestalo.

Ale proč se lidé nechtěli očkovat?

Má to u nás dlouhou historii. Kolem roku 2009 tu byla velmi silná protiočkovací kampaň proti indickým vakcínám, aby je kdosi dostal pryč z našeho trhu. Ale lidé se začali bát všech vakcín - a to i lékaři. A proočkovanost na Ukrajině začala klesat. Proti dětské obrně, proti spalničkám… Měli jsme čísla jen kolem 50 nebo 60 procent jako subsaharská Afrika. Byla to opravdu velká katastrofa, ze které jsme se postupně snažili dostat, sám jsem na tom na ministerstvu zdravotnictví pracoval a kolem roku 2019 jsme se přiblížili evropským číslům.

Dalším důvodem je, že mediální kampaň proti očkování je součásti války. Jsme ve válce s Ruskem a oni na nás vždy útočili i skrze média. Dělají to i v Evropě, ale tady je to mnohem silnější - prostřednictvím stanice RT, útoků na sociálních sítích, na Facebooku, Instagramu, Telegramu a tak dále.

Stoupl zájem o očkování v posledních týdnech, když tolik lidí umírá?

Čísla říkají, že ano. Ale podle mě za to mohou spíš jiné okolnosti. Ve většině regionů začaly platit restrikce, že bez očkování nikam nemůžete. Takže se lidé rychle nechávají vakcinovat, aby mohli chodit do práce nebo používat hromadnou dopravu. Lidé si totiž na smrt zvykli. Zvykli si na to, že jsou ostatní v nemocnici a že denně umírá i 800 lidí. A to je na tom nejsmutnější.

V ukrajinské televizi teď běží videa, kde jsou drastické záběry z jednotek intenzivní péče, do toho se ozývají hlasy mladých, že mají silnou imunitu a že se očkovat nepotřebují. A vše končí tím, že se ven vynáší rakev…

Ano, to je pravda. Je to dobré rozhodnutí. Ale problém s komunikací není to, že bychom neuměli udělat videa nebo plakáty, ale že důvěryhodné osobnosti očkování nijak nepropagují. Například náš prezident. Je to bývalá televizní hvězda, je stále velmi oblíbený, podle průzkumů mu důvěřuje asi čtyřicet procent lidí, což je mnohem více než ostatním politikům, má nejvíce sledujících na Instagramu a Facebooku. Od srpna neměl na Facebooku ani jeden post o očkování a jen jeden na svém Instagramu. Druhý post, který dal na Instagram, hned smazal, protože ho lidé začali kritizovat a přestali ho sledovat.

Zmínil jste, že čísla nakažených začínají stagnovat. Myslíte, že je to proto, že už se nakazilo tolik lidí, že velká část populace má imunitu buď z právě prodělané nemoci, nebo z očkování?

Myslím, že musíme počkat, než se to dozvíme. Nevíme, jestli je to opravdu tak, jak říkáte, anebo jestli už kolabuje systém a nezvládáme testovat a převážet do nemocnice všechny nakažené. Měli jsme podobnou situaci loni v zimě, kdy čísla nově nakažených začala stagnovat, a potom klesat, ale později jsme zjistili, že lidé dál umírali doma a měli jsme obrovskou nadměrnou úmrtnost, která vysoce překračovala oficiální statistiky zemřelých na covid-19. Bojím se, že se ta situace opakuje.

Video: Kyjevské obecní klinické nemocnici č. 12 dochází lůžka a kyslík