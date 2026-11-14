Devět zemí EU žádá tvrdší pravidla pro slučování rodin uprchlíků. Česko je mezi nimi

Česká republika a osm dalších zemí požadují od Evropské unie nová, přísnější pravidla pro slučování rodin uprchlíků. Ve společném dopise Evropské komisi (EK) argumentují mimo jiné zátěží pro školy a vyjadřují přání revidovat nyní platnou směrnici. Informovala o tom v sobotu agentura APA.
Vedle Česka požadavek podporují také Bulharsko, Finsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Rakousko a Řecko.
Devět příslušných ministrů se v pátek obrátilo společným dopisem na eurokomisaře pro migraci Magnuse Brunnera. V dopise, který má APA k dispozici, zdůrazňují, že mnoho zemí, které přijaly velký počet přistěhovalců, nyní musí řešit problémy spojené se slučováním rodin.
Zejména školy ve městech musely přijmout velký počet dětí, z nichž některé neměly prakticky žádné odpovídající předchozí vzdělání. Pod tlakem se ocitl také sektor bydlení, mateřské školy, zdravotnictví a pracovní trh.
Aby se situaci podařilo zvládnout, přijala řada států vnitrostátní pravidla omezující slučování rodin. Ministři, kteří dopis podepsali, jsou ale přesvědčeni, že věc vyžaduje evropské řešení. Je podle nich nutné přijmout společná a dlouhodobě udržitelná pravidla, která by právně umožňovala zavádět omezení.
Dosáhnout toho lze podle nich revizí příslušné unijní směrnice, která stanovuje právo na sloučení nejbližší rodiny, tedy manžela či manželky a nezletilých dětí. Podmínkou je, že dotyčná osoba nepředstavuje hrozbu pro bezpečnost a veřejný pořádek.
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