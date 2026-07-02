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Zahraničí

Devět mnichů zemřelo. Do skupiny najel autem teprve 11letý chlapec

ČTK

Na severovýchodě Thajska ve čtvrtek zemřelo devět mnichů poté, co do nich najel vozidlem jedenáctiletý chlapec. Dalších 13 mnichů utrpělo zranění, z toho tři jsou v kritickém stavu. Původní bilance uváděla osm mrtvých a 14 zraněných, z toho čtyři kriticky. Mniši se účastnili poutní cesty. Příčina nehody se nadále vyšetřuje.

Lehce zranění mniši po tragické nehodě v provincii Mukdahan v thajském chrámu Phu Manorom, 2. července 2026.
Lehce zranění mniši po tragické nehodě v provincii Mukdahan v thajském chrámu Phu Manorom, 2. července 2026.Foto: ČTK - Phu Manorom temple via AP
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Poutě o délce 260 kilometrů z provincie Mukdachan, která leží zhruba 600 kilometrů severovýchodně od Bangkoku, do provincie Ubon Rátčchatchání se zúčastnilo celkem 35 buddhistických mnichů.

Po nárazu vozidla pět z nich zemřelo na místě, další čtyři podlehli zraněním v nemocnici, informoval guvernér provincie Mukdachan.

„Viděl jsem kluka v autě, jak se k nám blíží,“ řekl záchranářům podle AFP jeden z mnichů. „Pak do nás najednou v plné rychlosti vrazil a srazil nás. Naštěstí jsem společně s dalším mnichem stihl včas uskočit,“ dodal.

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Policie nezletilého řidiče zadržela. Vyslechnut bude, až dorazí státní úředníci pro ochranu dětí. Podle úřadů si chlapec vzal vozidlo bez dovolení svých rodičů. V Thajsku děti mladší 12 let nenesou trestní odpovědnost.

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Eight monks killed in Thailand crash involving 11-year-old boy driver
K tragédii došlo v provincii Mukdahan v thajském chrámu Phu Manorom, 2. července 2026.Foto: Reuters – Ruamjai Mukdahan Rescue

„Vozidlo odvezli k forenzní prohlídce, která má určit příčinu nehody,“ řekl novinářům zástupce místní policie. „Požádali jsme rodiče dítěte, aby se dostavili k výslechu, abychom mohli zjistit, kdo je za péči o dítě zodpovědný, a mohli tak pokračovat v právním procesu,“ dodal.

Skupina poutníků vyrazila na cestu zhruba půl hodiny před nehodou. Záznam z bezpečnostní kamery ukazuje mnichy, jak jdou v jednotném zástupu při kraji silnice těsně předtím, než do nich narazilo vozidlo.

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