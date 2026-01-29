Devatenáctiletá Diana se stala obětí brutálního zásahu. „Nehoda,“ tvrdí íránský režim

Íránské bezpečnostní složky podle lidskoprávních organizací zastřelily 19letou influencerku Dianu Bahadorovou. Na sociálních sítích vystupovala pod přezdívkou Baby Rider a proslavila se videi, na nichž bez hidžábu jezdila na motorce – navzdory tomu, že íránský režim obojí ženám zakazuje.
Diana Bahadorová pocházela ze severoíránského města Gonbad-e Kavus. K jejímu zastřelení došlo 8. ledna během protirežimních protestů, kdy bezpečnostní složky podle svědectví i lidskoprávních organizací postupovaly mimořádně brutálně a proti demonstrantům nasadily i těžké zbraně, včetně kulometů.
Íránská státní média však tuto verzi zpochybnila. Tvrdí, že skutečné jméno dívky bylo Šahrzád Mochamí a že zemřela 22. ledna při dopravní nehodě v provincii Golestán, když ztratila kontrolu nad motocyklem a narazila do svodidel.
Podle zdroje blízkého Dianině rodině byly úřady ochotny vydat její tělo pouze pod podmínkou, že pohřeb proběhne v utajení a rodina veřejně popře, že byla zabita vládními silami, píše deník The Telegraph.
Na jejím instagramovém účtu se později objevil příspěvek, který potvrzoval vládní verzi spolu s výzvou, aby lidé nešířili fámy. Podle lidskoprávních organizací však rodina toto prohlášení učinila pod silným nátlakem zpravodajských služeb.
Na motorce proti režimu
Devatenáctiletá influencerka měla na Instagramu zhruba 150 tisíc sledujících, se kterými sdílela videa, na nichž bez hidžábu předváděla kaskadérské kousky na motorce. Právě porušování povinného zahalování se v posledních letech stalo tichým symbolem odporu vůči režimu a stále více žen dnes vychází do ulic bez zakrytých vlasů.
Diana je jednou z tisíců obětí protestů, které v zemi propukly na konci roku 2025 v reakci na zhoršující se ekonomickou situaci a rychle se proměnily v otevřené protirežimní demonstrace.
Režim oficiálně přiznává přes 3000 mrtvých. Lidskoprávní organizace Human Rights Activists New Agency (HRANA) však hovoří o více než dvojnásobku potvrzených obětí, přičemž údaje o dalších 17 tisíc mrtvých se stále pověřují. Některé lékařské a opoziční zdroje v Íránu dokonce odhadují, že skutečný počet mrtvých může přesahovat 30 tisíc, uvedl deník The Guardian.
Část Íránců připisuje vinu za vysoký počet obětí americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a bývalému korunnímu princi v exilu Rezovi Pahlavímu. Podle nich svými výroky povzbuzovali lidi, aby vyšli do ulic a postavili se režimu, přičemž Trump protestujícím opakovaně sliboval pomoc.
Přestože americký prezident v posledních týdnech svou vyostřenou rétoriku vůči Teheránu zmírnil, do oblasti Velitelství amerických sil pro Střední východ (CENTCOM) v pondělí dorazila úderná skupina letadlové lodi Abraham Lincoln, která tam byla přesměrována z indo-pacifického regionu. Podle amerických médií tak Trump nadále zvažuje i možnost vojenského úderu proti íránskému režimu.
Éra Modelu S a X je u konce. Tesla dala přednost humanoidním robotům
Tesla se loučí s auty, které ji zviditelnily. V příštím čtvrtletí ukončí výrobu modelů Model S a Model X, tedy aut, která jí před lety pomohla prorazit mezi zavedené automobilky. Prostor v kalifornské továrně Fremont chce firma využít jinak, místo aut se tam mají začít montovat humanoidní roboti
Zavedl ji Napoleon, teď ji Francie ruší. Co znamená konec „manželské povinnosti“?
Francouzské Národní shromáždění ve středu jednomyslně schválilo návrh zákona, který ruší tzv. „manželskou povinnost“ — právní výklad, podle něhož společné soužití či manželství automaticky zavazovalo partnery k pohlavním stykům. Koncept „manželské povinnosti“ vychází z Napoleonova občanského zákoníku z roku 1804.
ŽIVĚZbrojit začíná už i neutrální Švýcarsko, zvýší kvůli tomu daně
Švýcarsko chce kvůli zhoršené bezpečnostní situaci ve světě investovat do obrany dodatečných 31 miliard švýcarských franků (820 miliard Kč). Dnes to v prohlášení oznámila švýcarská vláda s tím, že kvůli vyšším výdajům do armády zvýší od roku 2028 na deset let daň z přidané hodnoty o 0,8 procentního bodu.
ŽIVĚMacinka poprvé zastupuje Česko na jednání ministrů zahraničí EU
Českou republiku bude ve čtvrtek na jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu poprvé od svého nástupu do funkce zastupovat ministr Petr Macinka. Ministři budou jednat o ruské agresi proti Ukrajině a o situaci na Blízkém východě, zejména v Íránu. Očekává se přijetí dalších sankcí vůči íránským představitelům.
Smrt milované lyžařky viděli diváci v přímém přenosu. Hrůzu prožívala i česká legenda
Sjezdové lyžování si připomíná smutné výročí. Uplynulo dvaatřicet let od smrti populární rakouské lyžařky Ulrike Maierové. Její fatální pád během sjezdu na proslulé sjezdovce Kandahar v německém Garmisch-Partenkirchenu stál za výraznými bezpečnostními změnami v celém alpském sportu.