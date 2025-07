Mafie najímají "dětské vojáky", varuje EU. Jak se z nich stanou dealeři či vrazi?

Soldato neboli voják je označení pro některé členy italské mafie. Jako dětští vojáci by se ale dali popsat i nezletilí, které nejrůznější evropské mafie a kriminální gangy rekrutují do svých řad. Na starosti mají obchod s drogami ale i vraždy. Evropská unie v nedávno zveřejněné zprávě popisuje narůstající trend mladistvých zločinců. Působí napříč celým kontinentem od Ruska po Portugalsko.

Je půl jedenácté večer v polovině ledna letošního roku a do restaurace v německém Hamburku přichází 15letý Nizozemec. Nejprve zamíří na toaletu, pak si ale nasazuje masku a útočí. Čečence, který sedí u jednoho z stolů tureckého podniku, střelí do nohy. Napadený se kácí k zemi a střelec vybíhá ven. Pronásledují ho však přátelé oběti. Nakonec jej dostihnou v nedaleké italské restauraci a krom toho, že útočníka zbijí, jej několikrát taktéž postřelí do nohou.

Postřelený Čečenec přitom není policii neznámý. Jde o výše postaveného člena čečenské mafie. Střelce zas pravděpodobně poslal jeden z marockých zločineckých klanů, které sídlí v Nizozemsku. Ve vazbě nakonec skončil nejen útočník, ale i oběť a několik dalších členů hamburského gangu. Celý incident měl pak pravděpodobně souvislost se snahami čečenské mafie získat kontrolu nad byznysem s bulharskými prostitutkami ve městě.

Nezletilý Nizozemec naverbovaný mafií pro útok v Německu přitom není ojedinělým případem. Jak uvádí Výzkumná služba Evropského parlamentu v nedávno zveřejněné zprávě, rekrutování nezletilých zločineckými gangy v Evropě je stále častější. Někteří odborníci pak používají přirovnání s dětskými vojáky.

A nejde jen o západní Evropu. Jak už popisoval deník Aktuálně.cz dříve, mladiství jsou mnohdy například i rekruti italské mafie, kteří do služeb místních zločineckých klanů vstupují už ve věku 12 let. Jejich "prací" je pak převážně prodej drog.

Stejně tak mladistvé k prodeji drog nabírají dealeři v postsovětských zemích. Jak už dříve redakce informovala, fungují na nejnižších příčkách systému jako distributoři. Na jejich mládí lze usuzovat i z videí na sociální síti Telegram, kam gangy umisťují videa, na kterých dealery "trestají" za ztrátu či krádež zboží.

Násilníci ve videích svou oběť mnohdy nutí uvést své jméno či na kameru ukázat své doklady. Z nich pak vyplývá, že minimálně část obětí byla v době natáčení videí nezletilá. Z videí dále vyplývá, že velmi mladí jsou mnohdy i sami násilníci, ač nelze potvrdit, zda jsou nezletilí. Většinou se totiž maskují.

Jako rizikové země, v kterých nábor mladistvých probíhá, označuje výzkumná služba mimo jiné Irsko, Dánsko či Švédsko. Dětské gangy pak fungují například i v Řecku. Jak popisují výzkumníci, například v Portugalsku gangy rekrutují z chudinských čtvrtí Lisabonu či Porta děti i okolo 12 let. Ve městech pak podle nich existuje spojitost mezi dětskými a kriminálními gangy a skupinami fotbalových chuligánů. Skupiny se totiž mnohdy překrývají. K náboru pak některé skupiny používají sociální sítě - tuto taktiku například úspěšně používá italská mafie Camorra.

Děti se do organizovaného zločinu většinou zapojují v souvislosti s obchodem s drogami. Jak ale připomínají výzkumníci, často může jít spíš než o najímání či zapojování spíš o vykořisťování, kdy jsou mladiství ke zločinu nucení. Jistou roli ovšem mohou hrát i jiné motivace.

"Děti jsou často lákány k trestné činnosti řadou faktorů, včetně slibu drahých dárků, touhy po společenském postavení, respektu a potřeby pocitu sounáležitosti. Tyto faktory mohou být velmi lákavé pro zranitelné mladé lidi, kteří se mohou cítit izolovaní nebo hledají uznání," uvádí zpráva. Zapojení mladých do zločinu přitom může být masivní. "Ve Švédsku se odhaduje, že v zločineckých skupinách je aktivních 14 tisíc osob, z nichž přibližně 1700 jsou děti a dospívající mladší 18 let," uvádí zpráva.

Velkou roli hraje i chudoba. Zranitelné rodiny tak mohou své děti posílat za prací v šedé zóně, jako je například žebrání, což nahrává obchodníkům s lidmi. "Některé rodinné klany se sídlem v EU dokonce zneužívají své vlastní děti, děti příbuzných nebo adoptované děti. Nutí je k trestným činům, jako je krádež, žebrání nebo žádání darů pro falešné charitativní organizace," popisují výzkumníci.

Europol pak ve loňské zprávě popisující obchod s lidmi popisuje rostoucí trend zneužívání dětí evropskými skupinami organizovaného zločinu. Tyto skupiny zločinců obvykle pocházejí z jihovýchodní Evropy a děti si prodávají i mezi sebou. "Průměrná cena zaplacená za dítě ve Spojeném království je podle metropolitní policie 20 tisíc eur (necelý půl milion korun; pozn. red.)," uvádí Interpol s tím, že jeden gang takto většinou zneužívá mezi deseti až sty dětmi. Jejich věk pak může být i pouhých pět let.

Nejde ale pouze jen o prodej drog, žebrání či zneužívání. Jak ilustruje dříve zmíněný příběh z Hamburku, mladistvé může organizovaný zločin využívat i k násilí či vraždě. "Koncept násilí jako služby, kdy si organizované zločinecké skupiny najímají osoby k páchání násilných činů, často zahrnuje využívání mladých a zranitelných osob k vyhrožování, napadení nebo zabití výměnou za úplatu," popisuje zpráva.

Mladistvé rekrutují přes sociální sítě a "práci" specificky prezentují jako příležitost pro dospívající. Odměna může dosahovat v přepočtu až půl milionu korun za dokonanou vraždu. Jako "dětské vojáky" pak zpráva výslovně popisuje nezletilé v Belgii, které gangy využívají i k útokům střelnými zbraněmi.

Zneužívání dětí má precedens v kriminálních skupinách napříč celým světem. Jak popisuje zpráva, například gangy v Kapském městě v Jižní Africe verbují členy už od 12 let, podobně je tomu v Malajsii či v Brazílii, kde děti slouží jako dealeři nebo při obchodech hlídají. V Kolumbii pak kromě kriminálníků děti najímají například i místní povstalecké skupiny.

